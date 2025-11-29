इमरान खान की मौत की अफवाह के बीच अदियाला जेल पर हमले का खतरा, बढ़ाई गई सुरक्षा

Imran Khan in adiala jail (Representational Photo)
पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) इस समय रावलपिंडी की अदियाला जेल (Adiala Jail) में हैं, लेकिन इसी बीच अफवाह उड़ रही है कि उनकी मौत हो गई है। इमरान को पिछले कई हफ्तों से उनके परिजनों से मिलने नहीं दिया है। इमरान की बहन नूरीन नियाज़ी का कहना है कि उन्हें अपने भाई के ज़िंदा होने के बारे में कुछ नहीं पता है। उनके बेटे कासिम खान ने कहा है कि जेल प्रशासन की तरफ से उसके पिता के ज़िंदा होने का कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि इमरान पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हालांकि उनके परिजन और समर्थक इस बात से आश्वस्त नहीं हैं। इसी बीच अदियाला जेल से एक बड़ा अपडेट सामने आया है।
इमरान की मौत की अफवाह के बीच अब अदियाला जेल पर हमले का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अदियाला जेल पर कभी भी हमला हो सकता है। गौरतलब है कि इमरान के समर्थक देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इन विरोध प्रदर्शनों के हिंसक होने की आशंका जताई जा रही है।
अदियाला जेल पर हमले के खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस्लामाबाद और पंजाब की पुलिस ने जेल के आसपास 2,500 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात करने का फैसला लिया है। दहगल क्षेत्र, जेल गेट नंबर 1, गेट नंबर 5, फ़ैक्टरी नाका और रावलपिंडी के गोरखपुर ज़ोन में 5 नई सुरक्षा चौकियाँ भी बनाई गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि जेल को हर तरह के खतरे से बचाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए जा रहे हैं।
