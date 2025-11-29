इमरान खान की मौत की अफवाह के बीच अदियाला जेल पर हमले का खतरा, बढ़ाई गई सुरक्षा

पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) इस समय रावलपिंडी की अदियाला जेल (Adiala Jail) में हैं, लेकिन इसी बीच अफवाह उड़ रही है कि उनकी मौत हो गई है। इमरान को पिछले कई हफ्तों से उनके परिजनों से मिलने नहीं दिया है। इमरान की बहन नूरीन नियाज़ी का कहना है कि उन्हें अपने भाई के ज़िंदा होने के बारे में कुछ नहीं पता है। उनके बेटे कासिम खान ने कहा है कि जेल प्रशासन की तरफ से उसके पिता के ज़िंदा होने का कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि इमरान पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हालांकि उनके परिजन और समर्थक इस बात से आश्वस्त नहीं हैं। इसी बीच अदियाला जेल से एक बड़ा अपडेट सामने आया है।