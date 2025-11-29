Patrika LogoSwitch to English

विदेश

इमरान खान की मौत की अफवाह के बीच अदियाला जेल पर हमले का खतरा, बढ़ाई गई सुरक्षा

Imran Khan Death Rumour: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मौत की अफवाह तेज़ी से फैल रही है। इसी बीच अब अदियाला जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

less than 1 minute read
भारत

image

Tanay Mishra

Nov 29, 2025

Imran Khan in adiala jail

Imran Khan in adiala jail (Representational Photo)

पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) इस समय रावलपिंडी की अदियाला जेल (Adiala Jail) में हैं, लेकिन इसी बीच अफवाह उड़ रही है कि उनकी मौत हो गई है। इमरान को पिछले कई हफ्तों से उनके परिजनों से मिलने नहीं दिया है। इमरान की बहन नूरीन नियाज़ी का कहना है कि उन्हें अपने भाई के ज़िंदा होने के बारे में कुछ नहीं पता है। उनके बेटे कासिम खान ने कहा है कि जेल प्रशासन की तरफ से उसके पिता के ज़िंदा होने का कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि इमरान पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हालांकि उनके परिजन और समर्थक इस बात से आश्वस्त नहीं हैं। इसी बीच अदियाला जेल से एक बड़ा अपडेट सामने आया है।

अदियाला जेल पर हमले का खतरा

इमरान की मौत की अफवाह के बीच अब अदियाला जेल पर हमले का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अदियाला जेल पर कभी भी हमला हो सकता है। गौरतलब है कि इमरान के समर्थक देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इन विरोध प्रदर्शनों के हिंसक होने की आशंका जताई जा रही है।

बढ़ाई गई सुरक्षा

अदियाला जेल पर हमले के खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस्लामाबाद और पंजाब की पुलिस ने जेल के आसपास 2,500 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात करने का फैसला लिया है। दहगल क्षेत्र, जेल गेट नंबर 1, गेट नंबर 5, फ़ैक्टरी नाका और रावलपिंडी के गोरखपुर ज़ोन में 5 नई सुरक्षा चौकियाँ भी बनाई गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि जेल को हर तरह के खतरे से बचाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए जा रहे हैं।

इमरान ख़ान

world news

World News in Hindi

29 Nov 2025 10:34 am

