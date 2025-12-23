23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

विदेश

सरेआम सिगरेट पीने से रोकती थी बेटी, बेरहम मां ने गला घोंट कर ली नाबालिग की जान

पाकिस्तान के बहावलपुर में सिगरेट पीने से रोकने पर एक मां ने अपनी 16 साल की बेटी की गला घोंट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है।

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 23, 2025

representative picture (patrika)

पाकिस्तान के बहावलपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आयी है। यह बस्ती सोकर इलाक़े में रहने वाली एक महिला ने अपनी 16 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मां बेटी के बीच धूम्रपान को लेकर झगड़ा हुआ था और इसी के चलते मां ने बेटी की हत्या कर दी।

मां को सरेआम सिगरेट पीने से रोकती थी बेटी

आरोपी मां की पहचान 45 वर्षीय नबीला अहमद के रूप में हुई है। नबीला और उसकी बेटी आयशा के बीच अक्सर धूम्रपान को लेकर झगड़ा हुआ करता था। आयशा को अपनी मां का सरेआम सबके सामने सिगरेट पीना पसंद नहीं था और वह अपनी मां को हमेशा ऐसा करने से रोकती थी। शनिवार की रात को भी इसी बात को लेकर मां बेटी के बीच झगड़ा हो गया था जिसके बाद नबीला ने गुस्से में आकर बेटी आयशा का गला घोंटकर उसकी जान ले ली।

बेटी की हत्या कर मौके से फरार हुए मां

बेटी की हत्या करने के बाद नबीला मौक़े से फ़रार हो गई। हालांकि बाद में जब परिवार के एक सदस्य ने पुलिस को मामले की सूचना दी तो पुलिस की टीम ने नबीला को तलाश कर गिरफ़्तार कर लिया। घटना के बाद पुलिस और फोरेंसिक की टीमों ने मौके पर पहुंच कर घटनास्थल से सबूत जमा कर लिए और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

जून में भी सामने आया था ऐसा ही एक मामला

बता दें कि इस साल जून में भी पाकिस्तान में एक ऐसा ही मामला सामने आया था। पाकिस्तान कए अपर चित्राल की रहने वाली एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ़्लुएंसर की उसके रिश्तेदार ने ही हत्या कर दी थी। सना यूसुफ़ नामक यह 17 वर्षीय इनफ़्लूएंसर एक बहुत ही मशहूर टिकटॉक स्टार और कंटेंट क्रिएटर थी। सना के रिश्तेदार ने गोली मार कर उसकी जान ले ली थी।

Published on:

23 Dec 2025 11:20 pm

23 Dec 2025 11:20 pm

