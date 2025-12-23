सरेआम सिगरेट पीने से रोकती थी बेटी, बेरहम मां ने गला घोंट कर ली नाबालिग की जान

आरोपी मां की पहचान 45 वर्षीय नबीला अहमद के रूप में हुई है। नबीला और उसकी बेटी आयशा के बीच अक्सर धूम्रपान को लेकर झगड़ा हुआ करता था। आयशा को अपनी मां का सरेआम सबके सामने सिगरेट पीना पसंद नहीं था और वह अपनी मां को हमेशा ऐसा करने से रोकती थी। शनिवार की रात को भी इसी बात को लेकर मां बेटी के बीच झगड़ा हो गया था जिसके बाद नबीला ने गुस्से में आकर बेटी आयशा का गला घोंटकर उसकी जान ले ली।