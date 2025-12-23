सरेआम सिगरेट पीने से रोकती थी बेटी, बेरहम मां ने गला घोंट कर ली नाबालिग की जान

representative picture (patrika)
पाकिस्तान के बहावलपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आयी है। यह बस्ती सोकर इलाक़े में रहने वाली एक महिला ने अपनी 16 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मां बेटी के बीच धूम्रपान को लेकर झगड़ा हुआ था और इसी के चलते मां ने बेटी की हत्या कर दी।
आरोपी मां की पहचान 45 वर्षीय नबीला अहमद के रूप में हुई है। नबीला और उसकी बेटी आयशा के बीच अक्सर धूम्रपान को लेकर झगड़ा हुआ करता था। आयशा को अपनी मां का सरेआम सबके सामने सिगरेट पीना पसंद नहीं था और वह अपनी मां को हमेशा ऐसा करने से रोकती थी। शनिवार की रात को भी इसी बात को लेकर मां बेटी के बीच झगड़ा हो गया था जिसके बाद नबीला ने गुस्से में आकर बेटी आयशा का गला घोंटकर उसकी जान ले ली।
बेटी की हत्या करने के बाद नबीला मौक़े से फ़रार हो गई। हालांकि बाद में जब परिवार के एक सदस्य ने पुलिस को मामले की सूचना दी तो पुलिस की टीम ने नबीला को तलाश कर गिरफ़्तार कर लिया। घटना के बाद पुलिस और फोरेंसिक की टीमों ने मौके पर पहुंच कर घटनास्थल से सबूत जमा कर लिए और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
बता दें कि इस साल जून में भी पाकिस्तान में एक ऐसा ही मामला सामने आया था। पाकिस्तान कए अपर चित्राल की रहने वाली एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ़्लुएंसर की उसके रिश्तेदार ने ही हत्या कर दी थी। सना यूसुफ़ नामक यह 17 वर्षीय इनफ़्लूएंसर एक बहुत ही मशहूर टिकटॉक स्टार और कंटेंट क्रिएटर थी। सना के रिश्तेदार ने गोली मार कर उसकी जान ले ली थी।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग