36 साल की महिला के 22 साल के युवक से अवैध संबंध, पति की हत्या कर हार्ट अटैक दिखाने की रची साजिश

मृतक के गाल और गर्दन पर भी चोट के निशान थे, जिसे देखकर पुलिस को संदेह हुआ कि यह सामान्य मौत का मामला नहीं है। इसके बाद पुलिस ने हत्या के एंगल से इस मामले की जांच शुरू की और फिर सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सबूतों के आधार पर पुलिस ने महिला और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक को अपनी पत्नी के किसी और के साथ अफेयर का शक होने लगा था। इसी के चलते उसने महिला से सवाल करने शुरू किए और दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा।