कांग्रेस के मंत्री ने अपने विधायकों को कहा ‘गली का कुत्ता’ तो मचा बवाल, अब CM बदलना तय! बड़े नेता के बयान से खलबली!

कांग्रेस विधायकों के विदेश दौरे पर कमेंट करते हुए शिवकुमार ने कहा- मुझे किसी टूर प्रोग्राम के बारे में पता नहीं है। मुझे नहीं पता कि वे पर्सनली विदेश जा रहे हैं, कोई उन्हें भेज रहा है या कोई ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा है। यह उन्हें भेजने वालों और ट्रिप पर जाने वालों के बीच की बात है। स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे इसकी जानकारी नहीं है।