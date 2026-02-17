कांग्रेस के मंत्री ने अपने विधायकों को कहा ‘गली का कुत्ता’ तो मचा बवाल, अब CM बदलना तय! बड़े नेता के बयान से खलबली!

सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार। (Photo-IANS)
कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान और तेज हो गई है। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस बीच, शिवकुमार ने बड़ा संकेत दिया है।
शिवकुमार ने ताजा बयान स्पष्ट रूप से कहा है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर फैसला पहले ही हो चुका है और सीएम सिद्धारमैया सही समय पर इसकी जानकारी देंगे।
डिप्टी सीएम की ओर से मंगलवार को की गई इस टिप्पणी से राज्य में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी में हलचल मचने की संभावना है। शिवकुमार ने कहा- लीडरशिप के मामले में चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया और मैंने चर्चा की है। लीडरशिप के फैसले के बारे में आपको सही समय पर जवाब मिलेगा।
बता दें कि शिवकुमार का समर्थन करने वाले कांग्रेस विधायकों की तुलना सोशल वेलफेयर मिनिस्टर एचसी महादेवप्पा ने कुत्तों से की थी।
इस पर शिवकुमार ने कहा- मैं मिनिस्टर एचसी महादेवप्पा के बयान का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूं। हालांकि, इस बयान को लेकर शिवकुमार के भाई डीके सुरेश ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा- कांग्रेस के भरोसेमंद समर्थक गली के कुत्ते नहीं हैं।
उधर, लीडरशिप को लेकर शिवकुमार ने आगे कहा- मैंने अपना बयान पहले ही दे दिया है और CM सिद्धारमैया भी बोल चुके हैं। यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी बयान दिया है। लीडरशिप के मुद्दे पर फैसला मेरे, CM सिद्धारमैया और हाईकमान के बीच बातचीत के बाद लिया गया है।
शिवकुमार ने आगे कहा- कोई सीक्रेट मामला नहीं है। CM सिद्धारमैया खुद जवाब देंगे और समय आने पर राज्य के लोगों तक मैसेज पहुंचाएंगे।
जब उनसे पूछा गया कि क्या वह यह इशारा कर रहे थे कि हाईकमान ने लीडरशिप में बदलाव के बारे में बातचीत की है, तो शिवकुमार ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा- मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे जो भी बयान देना है, मैं दूंगा।
कांग्रेस विधायकों के विदेश दौरे पर कमेंट करते हुए शिवकुमार ने कहा- मुझे किसी टूर प्रोग्राम के बारे में पता नहीं है। मुझे नहीं पता कि वे पर्सनली विदेश जा रहे हैं, कोई उन्हें भेज रहा है या कोई ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा है। यह उन्हें भेजने वालों और ट्रिप पर जाने वालों के बीच की बात है। स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे इसकी जानकारी नहीं है।
उधर, इस बारे में कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया के वफादारों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिवकुमार और उनके सपोर्टर्स द्वारा उठाए गए लीडरशिप के मुद्दे को कम करने के लिए विदेश दौरा किया है।
अपनी बातों से शिवकुमार ने इशारा किया कि लीडरशिप बदलने का फैसला पार्टी की नेशनल लीडरशिप से सलाह-मशविरा करके लिया गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि CM सिद्धारमैया सही समय पर इस बारे में बात करेंगे। इस बीच, सिद्धारमैया ने कहा है कि वह हाईकमान के फैसले को मानेंगे, जबकि उनके सपोर्टर्स का कहना है कि वह अपना पूरा टर्म पूरा करेंगे।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग