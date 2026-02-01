आंध्र प्रदेश में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात! 7 साल की बच्ची का ड्रम में मिला शव, CCTV में कैद हुआ कातिल

Andhra Pradesh Police
Crime News: आंध्र प्रदेश के अन्नमय्या जिले में एक सात साल की मासूम बच्ची की क्रूर हत्या ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। बच्ची, जो एक स्थानीय हैंडलूम कार्यकर्ता की बेटी थी, सोमवार को गायब हो गई थी। पुलिस की तलाश के बाद उसका शव एक ड्रम के अंदर छिपाया हुआ मिला। घटना इतनी दिल दहला देने वाली है कि स्थानीय लोग और परिवार सदमे में हैं।
बच्ची सोमवार शाम को घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सर्कल इंस्पेक्टर मोहम्मद रफी के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। स्थानीय इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच से पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले। फुटेज में एक व्यक्ति बच्ची के साथ चलता दिखा, जो बाद में कातिल निकला। फुटेज से पुलिस ने संदिग्ध कुलवर्धन की पहचान की और उसे हिरासत में ले लिया।
शव ड्रम में छिपाकर रखा गया था, जो घटना को और भी भयावह बनाता है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच से हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस ने मामले को गुमशुदगी से बदलकर हत्या का दर्ज किया है। अभी तक हत्या का स्पष्ट मकसद सामने नहीं आया है, लेकिन पूछताछ जारी है।
मदनपल्ली विधायक नवाज बाशा ने अमरावती विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को मामले की जानकारी दी। उन्होंने पीड़िता के माता-पिता से मुलाकात कर गहरा दुख जताया और कहा, सरकार आरोपी को अधिकतम सजा दिलाने का प्रयास करेगी, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड भी शामिल है। न्याय मानवीय दृष्टिकोण से दिया जाएगा, न कि राजनीतिक।
स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। बच्ची की मौत ने बाल सुरक्षा और अपराध नियंत्रण पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और जांच तेज कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग