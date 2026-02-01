आंध्र प्रदेश में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात! 7 साल की बच्ची का ड्रम में मिला शव, CCTV में कैद हुआ कातिल

बच्ची सोमवार शाम को घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सर्कल इंस्पेक्टर मोहम्मद रफी के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। स्थानीय इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच से पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले। फुटेज में एक व्यक्ति बच्ची के साथ चलता दिखा, जो बाद में कातिल निकला। फुटेज से पुलिस ने संदिग्ध कुलवर्धन की पहचान की और उसे हिरासत में ले लिया।