ASI को मारी गोली, फिर भागने लगा पप्पू सहनी… पुलिस ने घेरकर किया हाफ एनकाउंटर

पुलिस की टीम ने जैसे ही घेराबंदी की, पप्पू साहनी ने पुलिस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। बदमाशों की एक गोली बेला थाने में तैनात ASI विकास कुमार के पेट में जा लगी। गोली लगते ही एएसआई विकास कुमार लहूलुहान होकर गिर पड़े। उन्हें तुरंत शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फरपुर रेंज के DIG चंदन कुशवाहा और SSP कान्तेश कुमार मिश्र खुद अस्पताल पहुंचे और घायल अधिकारी का हालचाल जाना। डॉक्टरों के अनुसार, एएसआई फिलहाल खतरे से बाहर हैं।