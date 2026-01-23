जिसकी हत्या के आरोप में भागता फिर रहा था पति, वो दिल्ली में बसा चुकी थी घर; 11 साल बाद दूसरे पति के साथ लौटी वापस

Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर से एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई है। जिस महिला के बारे में माना जाता था कि 11 साल पहले दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके शव को कथित तौर पर ठिकाने लगा दिया गया था, अचानक पुलिस स्टेशन में जिंदा हाजिर हो गई। इस खुलासे ने न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरे इलाके को हैरान कर दिया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि पत्नी की हत्या के आरोपी पति पिछले 11 सालों से फरार चल रहा था, जबकि महिला ने दिल्ली में नई जिंदगी शुरू कर ली थी।