जिस स्कूल में पढ़ी, उसी के डायरेक्टर से 17 साल तक अफेयर; 32 की शाइस्ता और 50 के राकेश की पूरी प्रेम कहानी

Bihar News: प्यार न उम्र की सीमा देखता है और न ही समाज की बंदिशें। बिहार से एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। 32 साल की शाइस्ता परवीन ने धर्म और उम्र की बंदिशें तोड़ते हुए अपने से 18 साल बड़े और चार बच्चों के पिता, अपने ही पूर्व शिक्षक राकेश साह (50) के साथ नेपाल के एक मंदिर में शादी रचा ली है। यह कहानी साल 2009 से शुरू हुई थी, जो 17 साल के लंबे सफर के बाद अब विवाह और एक बच्चे के जन्म के मुकाम तक पहुंची है।