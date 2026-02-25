300 रुपये की घूस के लिए 20 हजार का जुर्माना, जेल भी जाएंगे इंजीनियर साहब, कोर्ट ने सुनाया फैसला

यह मामला 1991 का है, जब नवादा जिले के गुनावा के रहने वाले विजय मिस्त्री ने अपनी लेथ मशीन के लिए बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था। उस समय नवादा में पोस्टेड जूनियर इंजीनियर सुदामा राय ने कनेक्शन के लिए 500 रुपये की रिश्वत मांगी थी। बहुत मनाने के बाद, डील 300 रुपये में तय हुई। रिश्वत देने के बजाय, विजय मिस्त्री ने विजिलेंस डिपार्टमेंट से संपर्क किया। शिकायत की शुरुआती जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद, 14 अगस्त 1991 को विजिलेंस टीम नवादा पहुंची और जाल बिछाया। जैसे ही सुदामा राय ने 300 रुपये रिश्वत ली, टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।