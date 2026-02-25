‘नीतीश कुमार को कुछ याद ही नहीं रहता’ तेजस्वी यादव ने अपराध के मुद्दे पर सीएम को घेरा, बोले- BJP के दबाव में…

तेजस्वी यादव ने न सिर्फ राज्य बल्कि केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। तेजस्वी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल के तीन दिन के दौरे को चुनावी स्टंट बताया। उन्होंने कहा कि यह दौरा सिर्फ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। ग्लोबल आर्थिक हालात और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का जिक्र करते हुए तेजस्वी ने कहा कि देश का रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और सरकार के पास इसे ठीक करने का कोई पक्का प्लान नहीं है। है।