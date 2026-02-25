25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

‘नीतीश कुमार को कुछ याद ही नहीं रहता’ तेजस्वी यादव ने अपराध के मुद्दे पर सीएम को घेरा, बोले- BJP के दबाव में…

बिहार की कानून-व्यवस्था को बर्बाद बताते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अपराधियों का राज है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने कमजोर हो गए हैं कि उन्हें राज्य की हालत याद भी नहीं है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Feb 25, 2026

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में इन दिनों अपराध और कानून-व्यवस्था को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। कार्यवाही के बाद बिहार विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और NDA पर तीखा हमला बोला। उन्होंने नीतीश कुमार को एक कमजोर मुख्यमंत्री बताया। तेजस्वी ने साफ कहा कि बिहार में सरकार का भरोसा खत्म हो चुका है और अपराधी सत्ता के संरक्षण में राज कर रहे हैं।

हर दिन मर्डर, रेप और शूटिंग - तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने कहा, "बिहार में क्राइम दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। हर दिन सरेआम मर्डर, रेप और शूटिंग हो रही है। यह इस बात का सबूत है कि सरकार का भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका है। अपराधी बेलगाम हैं क्योंकि उन्हें सरकार का खुला संरक्षण मिला हुआ है।" उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा हालात में आम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

नीतीश की पकड़ पर सवाल

तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम करने के तरीके और उनकी सक्रियता की भी तीखी आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार अब न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी कमजोर हो गए हैं। तेजस्वी ने कहा, "नीतीश कुमार अब बहुत कमजोर हो गए हैं। उन्हें यह भी याद नहीं है कि राज्य में क्या हो रहा है और क्या नहीं।" प्रशासन पर उनकी पकड़ ढीली हो गई है और बिहार के लोग इसका नतीजा भुगत रहे हैं।

गृह विभाग पर निशाना

तेजस्वी यादव ने गठबंधन के भीतर की खींचतान पर भी रोशनी डाली। उन्होंने गृह विभाग को लेकर BJP और जेडीयू के बीच रिश्तों पर कमेंट करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने पूरे करियर में गृह विभाग कभी किसी दूसरी पार्टी को नहीं दिया। लेकिन अब वे इतने मजबूर हो गए हैं कि उन्हें यह ज़रूरी डिपार्टमेंट BJP को सौंपना पड़ा है। तेजस्वी के मुताबिक, यह इस बात का सबूत है कि मुख्यमंत्री अब पूरी तरह से BJP के दबाव में काम कर रहे हैं।

अमित शाह के दौरे पर हमला

तेजस्वी यादव ने न सिर्फ राज्य बल्कि केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। तेजस्वी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल के तीन दिन के दौरे को चुनावी स्टंट बताया। उन्होंने कहा कि यह दौरा सिर्फ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। ग्लोबल आर्थिक हालात और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का जिक्र करते हुए तेजस्वी ने कहा कि देश का रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और सरकार के पास इसे ठीक करने का कोई पक्का प्लान नहीं है। है।

बिहार में क्रिमिनल डिसऑर्डर

सरकार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अब लॉ एंड ऑर्डर नहीं, बल्कि क्रिमिनल डिसऑर्डर हो रहा है। चाहे मुख्यमंत्री हों या दोनों डिप्टी डिप्टी सीएम (सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा), कोई भी बढ़ते क्राइम की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तेजस्वी ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द ही क्रिमिनल्स पर लगाम नहीं लगाई तो RJD सड़क से लेकर सदन तक अपना आंदोलन तेज करेगी।

ये भी पढ़ें

सालगिरह का किया इंतजार… और फिर पत्नी के कर दिए 12 टुकड़े; बेटे की गवाही से खुला राज, कोर्ट ने दी फांसी की सजा
पटना
Death penalty for three criminals in rape case of foreign woman

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

तेजस्वी यादव

Updated on:

25 Feb 2026 03:50 pm

Published on:

25 Feb 2026 03:48 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘नीतीश कुमार को कुछ याद ही नहीं रहता’ तेजस्वी यादव ने अपराध के मुद्दे पर सीएम को घेरा, बोले- BJP के दबाव में…

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

300 रुपये की घूस के लिए 20 हजार का जुर्माना, जेल भी जाएंगे इंजीनियर साहब, कोर्ट ने सुनाया फैसला

bihar news
पटना

राजस्थान में बिकी बिहार की बेटी! 2 लाख में खरीदी गई नाबालिग दुल्हन और फिर... पुलिस ने ऐसे किया रेस्क्यू

bihar news
पटना

सालगिरह का किया इंतजार… और फिर पत्नी के कर दिए 12 टुकड़े; कोर्ट ने दी फांसी की सजा

Death penalty for three criminals in rape case of foreign woman
पटना

Video: फेरे से पहले चली गोली! जयमाला स्टेज पर दुल्हन को देखते ही प्रेमी ने मार दी गोली; खुशियां मातम में बदली

पटना

छक्का लगा तो 1000, चौका पर 500! T-20 वर्ल्ड कप में सट्टेबाजी के नाम पर करोड़ों की ठगी

T20 World Cup Betting Fraud, bihar news
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.