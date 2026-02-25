फेरे से पहले चली गोली! जयमाला स्टेज पर दुल्हन को देखते ही प्रेमी ने मार दी गोली; खुशियां मातम में बदली

प्रेमिका की शादी से नाराज प्रेमी ने शादी समारोह में खूनी साजिश को अंजाम देकर फरार हो गया। जख्मी प्रेमिका को इलाज के लिए वाराणसी ले जाया गया है। यह घटना बिहार के बक्सर जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत चौसा नगर पंचायत की है। इस घटना से जुड़ा वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो में दिख रहा है कि दूल्हा और दुल्हन जयमाला मंच पर खड़े हैं। आचानक से किसी ने दुल्हन को गोली मार दी। गोली लगते ही दुल्हन स्टेज पर गिर पड़ी। आनन-फानन में उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया।