लुटेरी दुल्हन गैंग: लाल जोड़े में आई और सब लूट कर ले गई! चाकू दिखाकर दूल्हे को दी जान से मारने की धमकी

गोपालगंज के बंजारी मोड़ स्थित एक मैरेज हॉल में वे हम लोगों को लेकर गए। वहां पहले से चार-पांच लोग मौजूद थे। भोजन के बाद दो युवतियों को बुलाया गया और उनसे हम लोगों की शादी करवा दी गई। पारंपरिक रीति-रिवाज से शादी संपन्न होने के बाद वर-वधू ने परिजनों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। शादी के बाद हम दोनों अपनी-अपनी दुल्हन को लेकर राजस्थान जाने के लिए ऑटो से बस स्टैंड के लिए रवाना हुए। ऑटो के बंजारी मोड़ के पास पहुंचते ही दो अपाचे बाइक पर सवार चार युवकों ने ऑटो को रोका और दुल्हन को अपने साथ ले जाने लगे। हम लोगों द्वारा इसका विरोध करने पर वे हम लोगों के साथ मारपीट करने लगे। इसके बाद हम लोगों के पास जो और समान बचे थे वह सब हमने छिन लिए। इसके बाद दोनों दुल्हनें भी बाइक सवार युवकों के साथ फरार हो गईं। पीड़िता का कहना है कि शादी के बंधन में बंधे दोनों दूल्हों ने अपनी-अपनी दुल्हनों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन दोनों दुल्हनें भी पूरी वारदात में शामिल थीं, जिसके कारण वे मौके से फरार हो गईं।