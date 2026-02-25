राज्यसभा चुनाव 2026: अमित शाह तीन दिन के लिए आ रहे बिहार, पांचवी सीट की गोटी कैसे होगी सेट?

बिहार में 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव में सत्ताधारी NDA का पांच में से चार सीटों पर कब्जा पक्का माना जा रहा है। वहीं विपक्षी RJD के नेतृत्व वाला गठबंधन कम से कम एक सीट जीतने की उम्मीद कर रहा है। लेकिन, उसके लिए उसे छह विधायकों की जरूरत है। जबकि एनडीए को पांचवीं सीट पर अपनी जीत पक्की करने के लिए मात्र तीन विधायकों की जरूरत है। अमित शाह अपने इस दौरे में इस सीट पर जीत को लेकर भी अपनी रणनीति को भी अन्तिम रूप देंगे। इसके साथ ही पांचवीं सीट को लेकर एनडीए घटक दलों में चल रहे दावे की भी समीक्षा करेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर होने वाले चुनाव को लेकर कल(26 फरवरी) से नामांकन शुरू होगा।