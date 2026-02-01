Bihar Politics: अपनों पर ही बरसे चिराग पासवान! चौकीदारों पर लाठीचार्ज को बताया निंदनीय, नीतीश-सम्राट की बढ़ाई चिंता

Bihar politics: बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे चौकीदारों और दफादारों पर पुलिस लाठीचार्ज ने अब राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। NDA के अहम सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार के प्रशासनिक बर्ताव की कड़ी आलोचना की है। चिराग ने न सिर्फ इस घटना की निंदा की बल्कि इसे असंवेदनशील करार देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की चिंताएं बढ़ा दी हैं।