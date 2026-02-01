एक रुपया भी नहीं लगेगा… इन बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे खान सर; बोले- इस बार पटना से आएगा AIR-1

Khan Sir Coaching: देश भर में अपने अनोखे टीचिंग स्टाइल के लिए मशहूर पटना के खान सर एक बार फिर चर्चा में हैं। JEE Mains के रिजल्ट से खुश खान सर ने दावा किया है कि पटना से अब ऑल इंडिया रैंक 1 (AIR 1) वाला इंजीनियरिंग स्टूडेंट निकलेगा। उन्होंने कहा कि उनके इंस्टीट्यूट (KGS) के सिर्फ दूसरे बैच ने वह हासिल किया है जो कई जाने-माने कोचिंग इंस्टीट्यूट सालों से हासिल नहीं कर पाए हैं। खान सर ने दावा किया कि उनके इंस्टीट्यूट ने JEE में शानदार रिजल्ट हासिल किया है, जिसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उन्होंने कहा कि कई जाने-माने कोचिंग इंस्टीट्यूट दो या तीन रिजल्ट को लेकर प्रचार कर रहे हैं, जबकि उनके इंस्टीट्यूट में दर्जनों स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया है।