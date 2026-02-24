‘पेट में बच्चा है, छोड़ दो…’ मिन्नतें करती रही 8 महीने की गर्भवती, पर जेठ ने एक न सुनी; खेत में पटककर किया रेप

नगर थानाध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने मामले की पुष्टि की और बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने मौके पर फोरेंसिक टीम भेजी है। मिट्टी के सैंपल, कपड़े और दूसरे संभावित सबूत इकट्ठा किए गए हैं। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी चल रही है। उसका मोबाइल फोन बंद है और बताया जा रहा है कि वह अपने घर से भाग गया है। पुलिस की स्पेशल टीमें संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं।