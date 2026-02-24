Video: Patna University चुनाव में गंदी राजनीति! फूट-फूट कर रोईं ABVP की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार, बोलीं- मेरे कैरेक्टर पर…

पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी (ABVP) ने अनुष्का को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसको लेकर एबीवीपी (ABVP) के नया टोला स्थित कार्यालय में जमकर मारपीट भी हुआ था। एबीवीपी छात्र नेता अनुष्का का विरोध करते हुए कहा था कि संघठन में लंबे समय से काम करने वाले लोगों की उपेक्षा कर कुछ दिन पहले ही संगठन से जुड़े लोगों को टिकट दे दिया गया। इसको लेकर संगठन प्रभारी के सामने ही छात्रों के दो गुट इस मामले पर उलझ गए थे। सूत्रों का कहना है कि मारपीट के साथ साथ गोली बारी भी हुई थी। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ पटना के पीरबहोर थाना में एफआईआर भी दर्ज हुआ था। हालांकि संगठन के सीनियर नेताओं ने सभी को शांत कराने का काफी प्रयास किया था। लेकिन, आक्रोशित छात्रों ने उनकी एक बात नहीं मानी। हंगामा के बाद पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी (ABVP) के चार प्रमुख दावेदारों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कर दिया। उनके चुनाव मैदान में आने से एबीवीपी (ABVP) को पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर संगठन और संगठन के बाहर से चुनौती मिल रहा है।