24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Video: Patna University चुनाव में गंदी राजनीति! फूट-फूट कर रोईं ABVP की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार, बोलीं- मेरे कैरेक्टर पर…

पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद की उम्मीदवार अनुष्का का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अनुष्का विरोधयों पर कैरेक्टर को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की चर्चा कर रही हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Feb 24, 2026

अनुष्का

पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में ABVP अध्यक्ष पद की उम्मीदवार अनुष्का का रोने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अनुष्का फफक-फफक रोते दिख रही है। वो विरोधी पर आरोप लगा रही है कि वे लोग हमारे कैरेक्टर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वे हर जगह गलत अफवाह फैला रहे हैं। उसका कहना था कि मैं मुद्दा की लड़ाई लड़ रही हूं। लेकिन, विरोधरी मेरे कैरेक्टर पर वार कर रहे हैं। अनुष्का के साथ वीडियो में कुछ लड़के खड़े दिख रहे हैं। जो कि उसको साहस देते हुए कह रहे हैं कि तुम परेशान नहीं हो। चुनाव में इस प्रकार के काम होते हैं। वे उसके साथ चुनाव प्रचार में खड़े रहने की भी बात करते हैं। अनुष्का अपने खड़े लड़के को भईया कहकर संबोधन कर रही है। इसपर लड़के कहते हैं कि जब तुमने हम लोगों को भईया कह दिया है तो फिर हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम परेशान नहीं हो।

अनुष्का के नाम पर विरोध

पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी (ABVP) ने अनुष्का को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसको लेकर एबीवीपी (ABVP) के नया टोला स्थित कार्यालय में जमकर मारपीट भी हुआ था। एबीवीपी छात्र नेता अनुष्का का विरोध करते हुए कहा था कि संघठन में लंबे समय से काम करने वाले लोगों की उपेक्षा कर कुछ दिन पहले ही संगठन से जुड़े लोगों को टिकट दे दिया गया। इसको लेकर संगठन प्रभारी के सामने ही छात्रों के दो गुट इस मामले पर उलझ गए थे। सूत्रों का कहना है कि मारपीट के साथ साथ गोली बारी भी हुई थी। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ पटना के पीरबहोर थाना में एफआईआर भी दर्ज हुआ था। हालांकि संगठन के सीनियर नेताओं ने सभी को शांत कराने का काफी प्रयास किया था। लेकिन, आक्रोशित छात्रों ने उनकी एक बात नहीं मानी। हंगामा के बाद पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी (ABVP) के चार प्रमुख दावेदारों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कर दिया। उनके चुनाव मैदान में आने से एबीवीपी (ABVP) को पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर संगठन और संगठन के बाहर से चुनौती मिल रहा है।

एनएसयूआई से मिल रही कड़ी टक्कर

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को इस बार पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पर सबसे कड़ी टक्कर NSUI से मिल रही है। NSUI ने इस दफा अध्यक्ष पद पर शांतनु को चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि पिछली दफा अध्यक्ष पद पर एबीवीपी (ABVP) के प्रत्याशी को जीत मिल थी। तब पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी थी। इसको देखते हुए विद्यार्थी परिषद ने एक बार फिर महिला उम्मीदवार पर भरोसा जताया।और अनुष्का शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं छात्र जदयू की तरफ से प्रिंस कुमार, राजद की तरफ से संटू कुमार चुनाव मैदान में हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

24 Feb 2026 01:33 pm

Published on:

24 Feb 2026 01:11 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Video: Patna University चुनाव में गंदी राजनीति! फूट-फूट कर रोईं ABVP की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार, बोलीं- मेरे कैरेक्टर पर…

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

पटना

ट्रेंडिंग

NEET छात्रा मौत केस में बड़ा मोड़! संदिग्धों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करा सकती है CBI

NEET Student Rape-Death Case
पटना

राज्यसभा चुनाव 2026: उपेंद्र कुशवाहा के बाद जीतन राम मांझी ने भी ठोका दावा, एनडीए में एक सीट को लेकर खींचतान तेज

पटना

Video: रेट पूछने पर भोजपुरी सिंगर ने खोया आपा, मंच पर ही चप्पल लेकर एंकर को मारने दौड़ी

पटना

PU छात्रसंघ चुनाव में घमासान: प्रचार ने पकड़ी रफ्तार, बागियों ने बढ़ाई एबीवीपी की मुश्किलें

पटना

RJD से शहाबुद्दीन की पत्नी को राज्यसभा भेजना चाहते हैं भाई वीरेंद्र, बोले- ओवैसी भी सपोर्ट करेंगे, उनके बिना तो हम…

bihar politics
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.