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बिहार : शूटर गोविंद शर्मा की हत्या का सामने आया सच, मर्डर से जुड़ा जमीन, ज्वेलरी और अफेयर का कनेक्शन

मुजफ्फरपुर के शूटर गोविंद शर्मा हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। उनकी पत्नी रीना ने नगर थाने में दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया है कि हत्या के पीछे प्रेम संबंध, करोड़ों की संपत्ति और जमीन कारोबार से जुड़ी बड़ी साजिश है।

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पटना

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Rajesh Kumar Ojha

Jun 03, 2026

notorious criminal govind sharma

कुख्यात शार्प शूटर गोविंद शर्मा की हत्या

बिहार के मुजफ्फरपुर के शूटर गोविंद शर्मा हत्याकांड में बुधवार को नया मोड़ सामने आया है। गोविंद की पत्नी रीना ने नगर थाने में दर्ज एफआईआर में दावा किया है कि उनके पति की हत्या प्रेम संबंध, करोड़ों की संपत्ति और जमीन विवाद को लेकर की गई है। उन्होंने इस हत्या में पटना की एक लड़की और गोविंद के कारोबारी मित्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने पति के पूर्व सहयोगी रहे बबलू चौधरी पर भी हत्या में संलिप्त होने का आरोप लगाया है।

एफआईआर में यह भी कहा गया है कि गोविंद शर्मा की हत्या के बाद बबलू चौधरी ने एक ऑडियो जारी कर हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था।

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Published on:

03 Jun 2026 09:57 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार : शूटर गोविंद शर्मा की हत्या का सामने आया सच, मर्डर से जुड़ा जमीन, ज्वेलरी और अफेयर का कनेक्शन

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