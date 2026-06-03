Bihar Coaching Dispute: रिजल्ट के साथ शुरू होता है छात्रों का सौदा, जानें क्या है 50 हजार से 2 लाख तक के ऑफर का खेल?

गुरु रहमान ने कहा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद सफल छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने और बाजार में नंबर वन बनने की होड़ ने इस विवाद को जन्म दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिणाम जारी होने के बाद दोनों संस्थानों के बीच सफल उम्मीदवारों को लेकर बड़े पैमाने पर ‘दावा करने’ और उनसे जुड़ाव दिखाने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। सूत्रों के अनुसार, इस प्रक्रिया में कुछ मामलों में सफल छात्रों को आकर्षित करने के लिए बड़ी रकम तक के ऑफर दिए जाने की भी बात सामने आई है, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच तनाव और विवाद और बढ़ गया।