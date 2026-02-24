24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Patna University छात्रसंघ चुनाव में घमासान: प्रचार ने पकड़ी रफ्तार, बागियों ने बढ़ाई एबीवीपी की मुश्किलें

Patna University छात्रसंघ चुनाव 28 फरवरी को आयोजित किए जाएंगे। प्रशासन और छात्र प्रतिनिधियों के बीच सहमति बनने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह फैसला लिया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Feb 24, 2026

छात्र संघ का चुनाव प्रचार तेज। फोटो-पत्रिका

पटना यूनिवर्सिटी (Patna University) छात्र संघ का 28 फरवरी को होने वाले चुनाव को लेकर छात्र संघ की ओर से प्रचार अब तेज हो गया है। छात्रों को अपने पक्ष में वोटिंग करने के लिए प्रत्याशी ने गोलबंदी शुरू कर दी है। छात्र संघ के प्रत्याशी छात्रों से चुनाव जीतने पर उनकी समस्याओं का निदान करने का आश्वासन दे रहे हैं। हालांकि, इस बार उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बागी प्रत्याशी बनकर उभरे हैं। चुनाव मैदान में बागियों की मौजूदगी से सभी दलों के समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल छात्रसंघ अध्यक्ष पद पर Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (एबीवीपी) का कब्जा है, लेकिन इस बार उसे कड़ी टक्कर मिल रही है। एबीवीपी से जुड़े चार कार्यकर्ता टिकट नहीं मिलने के बाद बागी बनकर चुनाव मैदान में उतर गए हैं, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प होता दिख रहा है।

बागियों ने बढ़ाई एबीवीपी की मुश्किलें

पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी (ABVP) ने अनुष्का को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसको लेकर छात्र संघ के नया टोला स्थित एबीवीपी (ABVP) कार्यालय में जमकर मारपीट हुआ था। लंबे समय से टिकट का इंतजार कर रहे छात्रों को टिकट नहीं मिलने पर वे आक्रोशित हो गए थे। संगठन प्रभारी के सामने ही छात्रों के दो गुट इस मामले पर उलझ गए थे। सूत्रों का कहना है कि मारपीट के साथ साथ गोली बारी भी हुई थी। इस मामले में कई लोगों को खिलाफ पटना के पीरबहोर थाना में एफआईआर भी दर्ज हुआ था। हालांकि संगठन के सीनियर नेताओं ने सभी को शांत कराने का काफी प्रयास किया। लेकिन,आक्रोशित छात्रों ने उनकी एक बात नहीं मानी। हंगामा के बाद पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी (ABVP) के चार प्रमुख दावेदारों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कर दिया। उनके चुनाव मैदान में आने से एबीवीपी (ABVP) को पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर संगठन और संगठन के बाहर से चुनौती मिल रहा है।

एनएसयूआई से मिल रही कड़ी टक्कर

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को इस बार पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पर सबसे कड़ी टक्कर NSUI से मिल रही है। NSUI ने इस दफा अध्यक्ष पद पर शांतनु को चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि पिछली दफा अध्यक्ष पद पर एबीवीपी (ABVP) के प्रत्याशी को जीत मिल थी। तब पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी थी। इसको देखते हुए विद्यार्थी परिषद ने एक बार फिर महिला उम्मीदवार पर भरोसा जताया।और अनुष्का शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं छात्र जदयू की तरफ से प्रिंस कुमार, राजद की तरफ से संटू कुमार चुनाव मैदान में हैं।

सेंट्रल पैनल पर 41 उम्मीदवार मैदान में

छात्रसंघ चुनाव में सेंट्रल पैनल पर 41 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें अध्यक्ष पद पर 11, उपाध्यक्ष पर 8, महासचिव पर 9, संयुक्त सचिव पर 6 और कोषाध्यक्ष पद पर 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले शनिवार को पटना यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज में शिक्षक के साथ मारपीट के बाद चुनाव कार्य से अलग रहने का फैसला किया था। शिक्षक संघ के दबाव में आकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रसंघ चुनाव स्थगित कर दिए थे। इसका आदेश भी जारी कर दिए गए थे। लेकिन, छात्रों के द्वारा माफी मांगने और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने के अश्वासन के बाद चुनाव करवाने पर सहमति बनी थी। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव 28 फरवरी को होना है।

ये भी पढ़ें

पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव: बमबाजी के आरोपी भी मैदान में? चंदे के लिए चली गोली, पुलिस ने खंगाले हॉस्टल
पटना
Patna University

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

24 Feb 2026 08:13 am

Hindi News / Bihar / Patna / Patna University छात्रसंघ चुनाव में घमासान: प्रचार ने पकड़ी रफ्तार, बागियों ने बढ़ाई एबीवीपी की मुश्किलें

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

RJD से शहाबुद्दीन की पत्नी को राज्यसभा भेजना चाहते हैं भाई वीरेंद्र, बोले- ओवैसी भी सपोर्ट करेंगे, उनके बिना तो हम…

bihar politics
राष्ट्रीय

कौन हैं IPS Sunil Nayak? जिन्हें गिरफ्तार करने आंध्र प्रदेश से बिहार पहुंची पुलिस, कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड से किया इनकार

IPS Sunil Nayak, IPS सुनील नायक, bihar news
पटना

Bihar Politics: क्या मुस्लिम को राज्यसभा भेजने पर राजद का समर्थन करेगी AIMIM?

Bihar Rajya Sabha elections 2026, Fifth Rajya Sabha seat Bihar numbers game, NDA vs Mahagathbandhan Bihar RS poll, Asaduddin Owaisi role in Bihar RS election,
राष्ट्रीय

'BJP ने अपनी कब्र खोद ली…' शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर FIR से भड़के पप्पू यादव

swami avimukteshwaranand shankaracharya
पटना

होने वाले पति का डांस देख युवती ने किया सुसाइड, अगस्त में होनी थी शादी; जांच में जुटी पुलिस

bihar news, saharsa news
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.