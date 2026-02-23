होने वाले पति का डांस देख युवती ने किया सुसाइड, अगस्त में होनी थी शादी; जांच में जुटी पुलिस

लौंडा नाच मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश की एक पारंपरिक लोक कला है, जिसमें पुरुष कलाकार महिलाओं के कपड़े, गहने और मेकअप पहनकर परफॉर्म करते हैं। पुराने समय में, जब महिलाओं को स्टेज पर आने से मना किया जाता था, तो पुरुषों ने मनोरंजन करने और सामाजिक संदेश फैलाने के लिए महिलाओं की नकल करके इस कला को जिंदा रखा। भिखारी ठाकुर, जिन्हें "बिहार का शेक्सपियर" कहा जाता है, ने इसे दुनिया भर में पहचान दिलाई। हालांकि, आज इसे अक्सर घटिया मनोरंजन या अश्लीलता से जोड़ा जाता है।