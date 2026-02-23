23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

पटना में IPS अधिकारी के घर आंध्र पुलिस की रेड, ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने की तैयारी, पूर्व सांसद से जुड़ा है विवाद

Bihar News: पटना के शास्त्री नगर इलाके में सोमवार सुबह आंध्र प्रदेश पुलिस की एक स्पेशल टीम ने फायर डिपार्टमेंट में तैनात बिहार कैडर के IPS ऑफिसर एम. सुनील कुमार नायक के सरकारी घर पर छापा मारा।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Feb 23, 2026

bihar news, एम. सुनील कुमार नायक

IPS एम. सुनील कुमार नायक (Photo-Linkedin)

Bihar News: बिहार कैडर के 2005 बैच के IPS ऑफिसर और वर्तमान में फायर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IGP) एम. सुनील कुमार नायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोमवार सुबह आंध्र प्रदेश पुलिस की एक टीम ने पटना के शास्त्री नगर थाना इलाके में उनके सरकारी घर पर छापा मारा। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची, क्योंकि कोर्ट ने उनकी बेल रद्द कर दी थी।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद 2021 का है, जब सुनील कुमार नायक आंध्र प्रदेश में CID में डेपुटेशन पर तैनात थे। उनके निर्देश पर उस समय के MP के. रघुराम कृष्ण राजू को आंध्र प्रदेश के नरसापुरम से गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि हिरासत के दौरान पूर्व MP को बुरी तरह पीटा गया और टॉर्चर किया गया। पूर्व सांसद ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री की आलोचना करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी।

पूर्व MP की शिकायत और कोर्ट के सख्त रुख के बाद सुनील नायक सहित 5 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया।

ट्रांज़िट रिमांड पर लेने की तैयारी चल रही है

ताजा जानकारी के मुताबिक, सुनील नायक की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आंध्र प्रदेश पुलिस की एक टीम पटना आ गई है। रेड के दौरान मदद के लिए लोकल शास्त्री नगर थाने की पुलिस भी मौजूद थी। आंध्र पुलिस उसे गिरफ्तार करके लोकल कोर्ट में पेश करेगी, जहां से उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर आंध्र प्रदेश ले जाया जाएगा।

IPS सुनील नायक बिहार कैडर के सीनियर ऑफिसर हैं और अभी फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं। IG रैंक के ऑफिसर के घर पर दूसरे राज्य की पुलिस की रेड से बिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं। घर के बाहर भारी सिक्योरिटी तैनात की गई है और अंदर डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है। पुलिस के आधिकारिक बयान का इंतजार है।

ये भी पढ़ें

Patna Double Murder: छोटे भाई को पंडाल में मारा, बड़े भाई को नंगा कर गोलियों से भूना; 28 राउंड फायरिंग से दहला रिसेप्शन
पटना
bihar news, patna double murder

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

23 Feb 2026 10:08 am

Published on:

23 Feb 2026 10:00 am

Hindi News / Bihar / Patna / पटना में IPS अधिकारी के घर आंध्र पुलिस की रेड, ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने की तैयारी, पूर्व सांसद से जुड़ा है विवाद

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Home Guard Vacancy 2026: बिहार में फिर से होगी होमगार्ड के लिए भर्ती, 13 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी

Bihar Home Guard Vacancy 2026
शिक्षा

'BJP में एंट्री चाहते हैं पप्पू' निशिकांत दुबे के दावे पर भड़के पूर्णिया सांसद, बोले- आपकी पैदाइश से पहले से MP...

bihar politics, nishikant dubey, pappu yadav
पटना

छोटे भाई को पंडाल में मारा, बड़े भाई को नंगा कर गोलियों से भूना; पटना में एक साथ दो भाइयों का मर्डर

bihar news, patna double murder
पटना

पटना में दबंगों की भिड़ंत! अनंत सिंह खेमे पर हमला, सूरजभान के करीबी घेरे में

पटना

बिहार राज्यसभा चुनाव: क्या उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता काटेंगे पवन सिंह? NDA से कौन जाएगा राज्यसभा, जानें 5वीं सीट का गणित

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.