पटना में IPS अधिकारी के घर आंध्र पुलिस की रेड, ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने की तैयारी, पूर्व सांसद से जुड़ा है विवाद

यह विवाद 2021 का है, जब सुनील कुमार नायक आंध्र प्रदेश में CID में डेपुटेशन पर तैनात थे। उनके निर्देश पर उस समय के MP के. रघुराम कृष्ण राजू को आंध्र प्रदेश के नरसापुरम से गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि हिरासत के दौरान पूर्व MP को बुरी तरह पीटा गया और टॉर्चर किया गया। पूर्व सांसद ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री की आलोचना करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी।