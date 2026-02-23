पटना में IPS अधिकारी के घर आंध्र पुलिस की रेड, ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने की तैयारी, पूर्व सांसद से जुड़ा है विवाद

IPS एम. सुनील कुमार नायक (Photo-Linkedin)
Bihar News: बिहार कैडर के 2005 बैच के IPS ऑफिसर और वर्तमान में फायर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IGP) एम. सुनील कुमार नायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोमवार सुबह आंध्र प्रदेश पुलिस की एक टीम ने पटना के शास्त्री नगर थाना इलाके में उनके सरकारी घर पर छापा मारा। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची, क्योंकि कोर्ट ने उनकी बेल रद्द कर दी थी।
यह विवाद 2021 का है, जब सुनील कुमार नायक आंध्र प्रदेश में CID में डेपुटेशन पर तैनात थे। उनके निर्देश पर उस समय के MP के. रघुराम कृष्ण राजू को आंध्र प्रदेश के नरसापुरम से गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि हिरासत के दौरान पूर्व MP को बुरी तरह पीटा गया और टॉर्चर किया गया। पूर्व सांसद ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री की आलोचना करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी।
पूर्व MP की शिकायत और कोर्ट के सख्त रुख के बाद सुनील नायक सहित 5 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया।
ताजा जानकारी के मुताबिक, सुनील नायक की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आंध्र प्रदेश पुलिस की एक टीम पटना आ गई है। रेड के दौरान मदद के लिए लोकल शास्त्री नगर थाने की पुलिस भी मौजूद थी। आंध्र पुलिस उसे गिरफ्तार करके लोकल कोर्ट में पेश करेगी, जहां से उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर आंध्र प्रदेश ले जाया जाएगा।
IPS सुनील नायक बिहार कैडर के सीनियर ऑफिसर हैं और अभी फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं। IG रैंक के ऑफिसर के घर पर दूसरे राज्य की पुलिस की रेड से बिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं। घर के बाहर भारी सिक्योरिटी तैनात की गई है और अंदर डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है। पुलिस के आधिकारिक बयान का इंतजार है।
