निशिकांत दुबे का दावा- BJP में एंट्री चाह रहे थे पप्पू, पूर्णिया सांसद ने कहा- आपकी पैदाइश से पहले से MP…

पप्पू यादव के इस हमले पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार करने में देर नहीं की। उन्होंने एक ऐसा दावा किया जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। निशिकांत ने एक्स पर लिखा, "अभी संसद सत्र के दौरान यही सज्जन (पप्पू यादव) लोकसभा के अंदर मुझसे मिलने आए थे, इनकी एक ही विनती थी कि मुझे भाजपा में शामिल करवा दीजिए। अब अंगूर खट्टे हैं, तो कुछ भी बोल रहे हैं। कुछ तो दिन ईमान होना चाहिए?"