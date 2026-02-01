वैभव सूर्यवंशी पर धनवर्षा! CM नीतीश ने दिया 50 लाख का चेक, बोले- आप बिहार के बच्चों के लिए…

अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में अपने बल्ले से दुनिया भर के बॉलर्स के पसीने छुड़ाने वाले समस्तीपुर के बेटे वैभव सूर्यवंशी का आज पटना में शाही स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को 1, अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' ऑडिटोरियम में वैभव को 50 लाख रुपये का चेक और शॉल देकर सम्मानित किया। 14 साल की उम्र में वैभव की इस कामयाबी ने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश को गर्व महसूस कराया है। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।