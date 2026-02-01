22 फ़रवरी 2026,

रविवार

पटना

वैभव सूर्यवंशी पर धनवर्षा! CM नीतीश ने दिया 50 लाख का चेक, बोले- आप बिहार के बच्चों के लिए…

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 साल के क्रिकेट सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी को अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में उनके ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए 50 लाख रुपये की इनामी राशि और एक शॉल देकर सम्मानित किया। उन्हें भारतीय क्रिकेट की नई उम्मीद बताते हुए, मुख्यमंत्री ने उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Feb 22, 2026

वैभव सूर्यवंशी, vaibhaw sooryavanshi

वैभव सूर्यवंशी को चेक देते सीएम नीतीश कुमार व अन्य (फोटो- X@NitishKumar)

अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में अपने बल्ले से दुनिया भर के बॉलर्स के पसीने छुड़ाने वाले समस्तीपुर के बेटे वैभव सूर्यवंशी का आज पटना में शाही स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को 1, अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' ऑडिटोरियम में वैभव को 50 लाख रुपये का चेक और शॉल देकर सम्मानित किया। 14 साल की उम्र में वैभव की इस कामयाबी ने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश को गर्व महसूस कराया है। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

बिहार के बच्चों के लिए प्रेरणा हैं वैभव - मुख्यमंत्री

सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी खुश दिखे। उन्होंने कहा कि वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। अपनी कड़ी मेहनत और टैलेंट से उन्होंने खुद को भारतीय क्रिकेट के लिए एक नई उम्मीद के तौर पर स्थापित किया है।

मुख्यमंत्री ने वैभव सूर्यवंशी से कहा, "अच्छा क्रिकेट खेलते रहो और राज्य और देश का नाम रोशन करो। आप बिहार के बच्चों के लिए प्रेरणा हो।" उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को हर मुमकिन मदद देने के लिए कमिटेड है और बिहार में मॉडर्न और वर्ल्ड-क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बनाया जा रहा है।

डिप्टी CM ने भी की तारीफ

इस खास मौके पर डिप्टी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने वैभव की तारीफ करते हुए कहा, "बिहार के बेटे और भारतीय टीम के उज्ज्वल भविष्य वैभव सूर्यवंशी हमेशा नई ऊंचाइयों को हासिल करें। पूरा बिहार उनके साथ है।"

मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि वैभव सिर्फ समस्तीपुर या बिहार के ही नहीं, बल्कि पूरे देश के स्टार हैं। उनके टैलेंट को पहचानते हुए सरकार लगातार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है।

14 साल की उम्र में सनसनी

समस्तीपुर जिले के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 14 साल की उम्र में ही क्रिकेट की दुनिया में सनसनी बन गए हैं। अंडर-19 वर्ल्ड कप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें देश भर में पहचान दिलाई। उनके शानदार खेल ने भारतीय टीम को खिताब जिताने में मदद की।

सिर्फ 14 साल की उम्र में क्रिकेट की सनसनी बने वैभव सूर्यवंशी के नाम कई रिकॉर्ड हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में ऐतिहासिक 175 रन की पारी खेलकर भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था। वैभव के नाम सबसे कम उम्र के रणजी ट्रॉफ़ी खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड भी है। उन्होंने 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफ़ी खेलकर इतिहास रच दिया था।

Bihar news

नीतीश कुमार

Published on:

22 Feb 2026 07:06 pm

Hindi News / Bihar / Patna / वैभव सूर्यवंशी पर धनवर्षा! CM नीतीश ने दिया 50 लाख का चेक, बोले- आप बिहार के बच्चों के लिए…

