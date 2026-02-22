खान सर का ड्रीम प्रोजेक्ट चकनाचूर! 1000 एकड़ में बनने वाली यूनिवर्सिटी का प्लान कैंसिल? बेच रहे करोड़ों की जमीन

Khan Sir University: बिहार की राजधानी पटना से सटे भोजपुर जिला के कोइलवर में डेवलपमेंट की एक बड़ी उम्मीद को झटका लगा है। पटना के एक जाने-माने टीचर खान सर ने खुलासा किया है कि जिस इलाके को वह एजुकेशन हब बनाना चाहते थे, वहां के कुछ लोगों के असहयोग और बहुत ज्यादा लालच की वजह से अब वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है। खान सर ने बताया कि कोइलवर के पास 1000 एकड़ की मेगा यूनिवर्सिटी का उनका सपना फिलहाल के लिए रोक दिया गया है।