35 रुपये में एक्स-रे और 7 में ब्लड टेस्ट, पटना में यहां खुला खान सर का अस्पताल, MRI का रेट जान रह जाएंगे हैरान

पटना के अशोक राजपथ पर उनका पांच मंजिला अस्पताल अब पूरी तरह से चालू है। यहां 50 रुपये की मामूली फीस पर OPD (आउटपेशेंट डिपार्टमेंट) की सुविधा मिलती है और मेडिकल टेस्ट चाय की एक कप की कीमत से भी कम दाम पर किए जा रहे हैं। ब्लड टेस्ट 7 रुपये में, ECG 25 रुपये में और एक्स-रे 35 रुपये में उपलब्ध हैं। किडनी से जुड़े कई जरूरी टेस्ट भी बहुत कम दरों पर उपलब्ध हैं। यहां तक ​​कि MRI स्कैन, जिन्हें महंगा माना जाता है, भी बाजार दर से काफी कम कीमतों पर दिए जा रहे हैं।