पटना

35 रुपये में एक्स-रे और 7 में ब्लड टेस्ट, पटना में यहां खुला खान सर का अस्पताल, MRI का रेट जान रह जाएंगे हैरान

Khan Sir Hospital: खान सर का हॉस्पिटल पटना में अशोक राजपथ पर है, जहां एक्सपर्ट डॉक्टर सिर्फ 50 रुपये की मामूली फीस में कंसल्टेशन दे रहे हैं और टेस्ट की दरें इतनी कम हैं कि लोग हैरान हैं।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Feb 09, 2026

khan sir hospital

खान सर ने खोला गरीबों का अस्पताल (फोटो-पत्रिका)

Khan Sir Hospital: पटना के मशहूर टीचर खान सर (फैजल खान) ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के बाद अब हेल्थकेयर के क्षेत्र में एक ऐसी मिसाल कायम की है, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। अपनी मां से प्रेरणा लेकर उन्होंने पटना में एक अत्याधुनिक अस्पताल शुरू किया है, जहां इलाज और डायग्नोस्टिक टेस्ट की दरें इतनी कम हैं कि वे सरकारी अस्पतालों को भी टक्कर देती हैं।

पटना के अशोक राजपथ पर उनका पांच मंजिला अस्पताल अब पूरी तरह से चालू है। यहां 50 रुपये की मामूली फीस पर OPD (आउटपेशेंट डिपार्टमेंट) की सुविधा मिलती है और मेडिकल टेस्ट चाय की एक कप की कीमत से भी कम दाम पर किए जा रहे हैं। ब्लड टेस्ट 7 रुपये में, ECG 25 रुपये में और एक्स-रे 35 रुपये में उपलब्ध हैं। किडनी से जुड़े कई जरूरी टेस्ट भी बहुत कम दरों पर उपलब्ध हैं। यहां तक ​​कि MRI स्कैन, जिन्हें महंगा माना जाता है, भी बाजार दर से काफी कम कीमतों पर दिए जा रहे हैं।

सुबह से ही लंबी लाइनें, दूर-दूर से आ रहे लोग

अस्पताल के गेट सुबह 9 बजे खुलते हैं, लेकिन मरीजों की लाइनें उससे पहले ही लग जाती हैं। सुबह 11 बजे तक टोकन बांटे जाते हैं, जिसके बाद OPD शुरू होती है। जो लोग समय के बाद आते हैं, उन्हें अक्सर अगले दिन तक इंतजार करना पड़ता है। अस्पताल रविवार को बंद रहता है। लोग न सिर्फ पटना बल्कि आसपास के जिलों, दूसरे राज्यों और यहां तक ​​कि नेपाल से भी आ रहे हैं। कई मरीजों ने बताया कि प्राइवेट अस्पतालों में टेस्ट और दवाओं का खर्च उनकी पहुंच से बाहर था, लेकिन उन्हें यहां राहत मिली है।

बाजार से 70% तक सस्ती जांच दरें

अस्पताल में 16 करोड़ रुपये से ज्यादा के आधुनिक विदेशी मेडिकल उपकरण लगाए गए हैं। इसके बावजूद, डायग्नोस्टिक टेस्ट की दरें अविश्वसनीय रूप से कम रखी गई हैं ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को इलाज के लिए कर्ज न लेना पड़े।

  • ब्लड टेस्ट: सिर्फ 7 रुपये
  • एक्स-रे: सिर्फ 35 रुपये (डिजिटल एक्स-रे 70 रुपये)
  • ECG: सिर्फ 25 रुपये
  • थायरॉइड टेस्ट: जहां यह टेस्ट दूसरी जगहों पर 750 रुपये में होता है, वहीं यहां यह 90 रुपये में उपलब्ध है।
  • MRI: एक MRI जो बाजार में 9,000 रुपये से 12,000 रुपये में होता है, वह यहां सिर्फ 2,700 रुपये में उपलब्ध है। MRI स्क्रीनिंग सिर्फ 1,000 रुपये में उपलब्ध है।
  • किडनी टेस्ट (KFT/क्रिएटिनिन): इस टेस्ट के लिए 7 रुपये से 17 रुपये की मामूली फीस तय की गई है।

हॉस्पिटल कहां है?

यह हेल्थ सेंटर पटना के अशोक राजपथ इलाके में, पटना कॉलेज के सामने वाली गली में है। सफेद रंग की मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग दूर से ही आसानी से पहचानी जा सकती है। पार्किंग और बैठने की व्यवस्था करने की कोशिश की गई है, हालांकि बढ़ती भीड़ के कारण कभी-कभी इंतजार का समय लंबा हो जाता है।

कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं?

हॉस्पिटल का नाम 'खान हेल्थ केयर' है। खान सर का मकसद है कि इलाज की कमी के कारण किसी की मौत न हो। हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिकल, दिल और किडनी की समस्याओं जैसी गंभीर बीमारियों के लिए एक्सपर्ट टीमें हैं। एक पूरी तरह से सुसज्जित डायलिसिस सेंटर और ऑपरेशन थिएटर तैयार है। एक ब्लड बैंक और कैंसर केयर यूनिट भी जल्द ही पूरी तरह से चालू हो जाएगी। तेज और सटीक टेस्टिंग सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं।

खान सर ने बार-बार कहा है कि महंगा इलाज आम परिवारों को कर्ज में धकेल देता है। उनका मानना ​​है कि अगर टेक्नोलॉजी और सही मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जाए, तो कीमतें काफी कम की जा सकती हैं। शिक्षा के बाद, वे हेल्थकेयर को अगला बड़ा क्षेत्र मानते हैं जहां आम आदमी को राहत की जरूरत है।

Mahila Rojgar Yojana: 2 लाख रुपये पाने के लिए हर कदम पर कड़ी शर्तें, जानें कब और कैसे मिलेंगे पैसे
पटना
mahila rojgar yojana

