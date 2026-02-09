Mahila Rojgar Yojana: 2 लाख रुपये पाने के लिए हर कदम पर कड़ी शर्तें, जानें कब और कैसे मिलेंगे पैसे

Mahila Rojgar Yojana: बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ चल रही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में बड़ा आर्थिक पैकेज तो है, लेकिन इसके साथ ही इसमें कड़े नियमों का एक पूरा सेट भी है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि पैसा किस्तों में दिया जाएगा और हर अगली किस्त पिछली किस्त से हुई प्रगति की समीक्षा के बाद ही जारी की जाएगी। इसका मतलब है कि सिर्फ लाभार्थी बनना ही काफी नहीं है। लगातार काम करना, बचत करना, ट्रेनिंग लेना और बिजनेस बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है।