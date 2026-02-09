9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Mahila Rojgar Yojana: 2 लाख रुपये पाने के लिए हर कदम पर कड़ी शर्तें, जानें कब और कैसे मिलेंगे पैसे

Mahila Rojgar Yojana: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत, महिलाओं को अब चार और किस्तों में पैसे मिलेंगे। यह पैसा सीधे नहीं दिया जाएगा, बल्कि परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगली किस्त तभी जारी की जाएगी जब पिछली रकम का सही इस्तेमाल किया गया हो।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Feb 09, 2026

mahila rojgar yojana

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना

Mahila Rojgar Yojana: बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ चल रही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में बड़ा आर्थिक पैकेज तो है, लेकिन इसके साथ ही इसमें कड़े नियमों का एक पूरा सेट भी है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि पैसा किस्तों में दिया जाएगा और हर अगली किस्त पिछली किस्त से हुई प्रगति की समीक्षा के बाद ही जारी की जाएगी। इसका मतलब है कि सिर्फ लाभार्थी बनना ही काफी नहीं है। लगातार काम करना, बचत करना, ट्रेनिंग लेना और बिजनेस बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है।

इस योजना के तहत पहले चरण में, लगभग 1.56 करोड़ महिलाओं को शुरुआती मदद के तौर पर 10,000 रुपये की पहली किस्त मिल चुकी है। इसके बाद, चार चरणों में 200,000 रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। हालांकि, हर चरण के साथ शर्तें धीरे-धीरे और कड़ी होती जाती हैं। खास बात यह है कि दूसरे चरण में महिलाओं को 20,000 रुपये मिलेंगे, जबकि तीसरे चरण में सरकार 40,000 रुपये और चौथे चरण में 80,000 रुपये देगी। पांचवें चरण में अतिरिक्त 60,000 रुपये दिए जाएंगे।

दूसरी किस्त: 20,000 रुपये पाने के लिए देना होगा खर्च का हिसाब

दूसरे चरण में, लाभार्थियों को पहली किस्त में मिली रकम के इस्तेमाल का सर्टिफिकेट देना होगा। यह बताना जरूरी है कि पैसे का इस्तेमाल कैसे किया गया और क्या नतीजे मिले। बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग, स्वयं सहायता समूह की मीटिंग में रेगुलर हिस्सा लेना और लगातार तीन महीनों तक बचत करना भी जरूरी है।

महिलाओं को एक साफ बिजनेस प्लान भी तैयार करना होगा और ग्राम संगठन से मंजूरी लेनी होगी। अगर ग्रुप से लोन लिया है, तो समय पर रीपेमेंट का रिकॉर्ड भी जरूरी होगा। पेमेंट के लिए पूरे डॉक्यूमेंटेशन जरूरी हैं।

तीसरी किस्त: 40,000 रुपये के लिए ट्रेनिंग, विस्तार और बीमा

तीसरे चरण में, सरकार यह देखना चाहती है कि बिजनेस टिकाऊ बन रहा है या नहीं। इसके लिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग जरूरी है। एक बिजनेस विस्तार प्लान तैयार करना होगा और सक्षम अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होगी। पिछले छह महीनों से रेगुलर बचत, समय पर लोन का रीपेमेंट, बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट में बचत और कम से कम एक और व्यक्ति को रोजगार देना भी शर्तों में शामिल है।

सबसे जरूरी बात यह है कि महिला को अपना और अपने बिजनेस से जुड़ी संपत्तियों का बीमा करवाना होगा। कम जोखिम का मतलब है ज्यादा सहायता।

चौथी किस्त: इनकम और बचत दिखाएं, तभी मिलेंगे 80,000 रुपये

अब फोकस स्थिर इनकम पर है। लाभार्थी को यह साबित करना होगा कि पिछले तीन महीनों से उन्हें लगातार फायदा हो रहा है। बिजनेस से परिवार के लिए स्थायी संपत्ति बननी चाहिए। इंश्योरेंस कवरेज होना जरूरी है। इसके अलावा, लगातार तीन महीनों तक हर महीने कम से कम 1000 रुपये बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट में जमा करने होंगे। इससे पता चलता है कि बिजनेस चल रहा है और भविष्य के लिए तैयारी की जा रही है।

पांचवीं किस्त: मार्केट में पहचान बनाएं, 60,000 पाएं

आखिरी स्टेज सबसे मुश्किल है। इसमें, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग प्लान बनाना होगा और क्लस्टर-लेवल एसोसिएशन से मंजूरी लेनी होगी। एडवांस्ड स्किल्स ट्रेनिंग और कानूनी नियमों का पालन भी जरूरी है। सरकार ने हर महीने औसत 8000 रुपये या उससे ज्यादा इनकम का स्टैंडर्ड तय किया है। संपत्ति में कम से कम 50 प्रतिशत बढ़ोतरी, रेगुलर फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) या रिकरिंग डिपॉज़िट (RD) और मार्केट में एक्टिव भागीदारी का सबूत देना होगा।

इतनी सारी शर्तें क्यों हैं?

अधिकारियों का कहना है कि मकसद सिर्फ पैसे बांटना नहीं है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर उद्यमी बनाना है। इसलिए, हर किस्त परफॉर्मेंस से जुड़ी है। जो लाभार्थी कड़ी मेहनत और अनुशासन दिखाएंगे, उन्हें ज्यादा संसाधन मिलेंगे।

ये भी पढ़ें

जब DM ने दिया गिरफ्तारी का आर्डर, तो रातों-रात वृंदावन भागे खान सर… खुद सुनाई पुलिस से बचने की फिल्मी कहानी
पटना
khan sir video

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

09 Feb 2026 10:15 am

Hindi News / Bihar / Patna / Mahila Rojgar Yojana: 2 लाख रुपये पाने के लिए हर कदम पर कड़ी शर्तें, जानें कब और कैसे मिलेंगे पैसे

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.