जब DM ने दिया गिरफ्तारी का आर्डर, तो रातों-रात वृंदावन भागे खान सर… खुद सुनाई पुलिस से बचने की फिल्मी कहानी

वीडियो में खान सर ने साफ तौर पर किसी खास घटना या तारीख का जिक्र नहीं किया, जब वो वृंदावन भागे थे। लेकिन यह खुलासा उस समय का हो सकता है जब साल 2022 में रेलवे की RRB-NTPC परीक्षा के नतीजों को लेकर बिहार में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे और खान सर समेत कई शिक्षकों पर छात्रों को भड़काने के आरोप में FIR दर्ज की गई थी। या फिर यह वाकया दिसंबर 2024 का BPSC आंदोलन हो सकता है, जब रोशन आनंद और गुरु रहमान जैसे कई कोचिंग सेंटर चलाने वाले पटना के गर्दनीबाग में उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए प्रशासन की नजर में आ गए थे। उस वक्त भी कई शिक्षकों पर FIR हुआ था।