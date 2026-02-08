VIDEO : पप्पू यादव को बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में नहीं मिला बेड; स्ट्रेचर पर लेटे रहे सांसद, कॉरिडोर में हुआ इलाज

पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। इस बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पप्पू यादव एक अस्पताल के गलियारे में स्ट्रेचर पर लेटे हुए दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उन्हें राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल PMCH (पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल) में बेड नहीं मिला।