‘पप्पू यादव जैसा कोई दूसरा नहीं…’ शिवानंद तिवारी ने जमकर की सांसद की तारीफ, गिरफ्तारी पर कह दी बड़ी बात

तिवारी ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा कि बहुत पुराने मामलों में अचानक गिरफ्तारी होना कई तरह के सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था की यह एक विडंबना है कि मुकदमे 25–30 वर्षों तक चलते रहते हैं और अचानक किसी एक दिन गिरफ्तारी हो जाती है। अक्सर कागजों में लिखा होता है कि समन जारी हुआ, लेकिन संबंधित व्यक्ति तक उसकी जानकारी वास्तव में पहुंची या नहीं, यह स्पष्ट नहीं होता और अचानक पुलिस गिरफ्तारी का वारंट लेकर पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि इसका व्यक्तिगत अनुभव उन्हें भी रहा है।