PUSU Election 2026: चंदा नहीं तो गोली! वर्चस्व की लड़ाई में सुलगा कैंपस, छात्रसंघ चुनाव टला

पटना विश्वविद्यालय प्रशासन के इस फैसले से चुनाव की तैयारियों में जोर-शोर से जुटे विभिन्न छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं को बड़ा झटका लगा है। पीयू छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। 28 फरवरी को वोटिंग होना था। लेकिन वोटिंग से एक सप्ताह पहले ही पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव को स्थगित कर दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इसको लेकर शनिवार की शाम को अधिसूचना भी जारी कर दी गई। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से यूनिविर्सिटी परिसर में अमर्यादित एवं अप्रत्याशित घटनाएं हुईं है। छात्रों ने चुनाव आचार संहिता का जमकर उल्लंघन किया है। इन घटनाओं के चलते छात्र संघ चुनाव 2025-26 को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।