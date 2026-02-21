राज्यसभा चुनाव 2026: बिहार की 5 सीटों पर NDA की रणनीति तय, चिराग के फैसले से बदले गणित

बिहार की पांच राज्यसभा सीटों पर अगले महीने चुनाव होगा। 5 मार्च को इसके लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। बिहार की पांच में से चार पर एनडीए की जीत पक्की है। पांचवीं सीट जीतने के लिए एनडीए को 3 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत है। अगर विपक्ष ने राज्यसभा चुनाव में कैंडिडेट नहीं उतारता है तो एनडीए पांचों सीटें जीत जाएगी। लेकिन,तेजस्वी यादव की ओर से कैंडिडेट उतारा गया तो चुनाव रोचक हो सकता है। बिहार में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। विपक्ष में आरजेडी के 25, कांग्रेस के 6, लेफ्ट के 9 और आईआईपी के एक मिलाकर कुल 35 विधायक हैं। आरजेडी को राज्य सभा की एक सीट जितने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के पांच और एक विधायक वाली बसपा की मदद जरूरी है। हालांकि, ओवैसी की पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर दिया है। इसकी वजह से यह चुनाव रोचक हो गया है।