Crime News: बैंक कर्मचारी की संदिग्ध मौत, पिता ने बहू पर लगाए प्राइवेट पार्ट दबाकर मारने का आरोप

राजीव के पिता रामाशीष सिंह कहते हैं कि बहू पूर्वी शादी के बाद से ही मेरे बेटे राजीव को प्रताड़ित किया करती थी। उसका सिर फोड़ देती थी, नाक और कान काट लिया करती थी। इससे पहले भी बहू मेरे बेटे के प्राइवेट पार्ट दबाकर हत्या का प्रयास कर चुकी है। लेकिन, तब बेटे ने अपनी जान बचा ली थी। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। कई बार तो पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था। उन्होंने बहू पर आरोप लगाते हुए आगे कहा कि वो मायके वालों के लिए राजीव से बार-बार पैसे मांगती थी। राजीव के पास जमा कस्टमर्स के पैसे को भी वो जबरन छीन लेती थी। इसकी वजह से राजीव ने अपनी जमीन भी बेच दी थी।