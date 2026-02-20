Bihar politics: गृह विभाग बदला तो बढ़ा अपराध? तेजस्वी ने आंकड़ा शेयर कर सम्राट चौधरी पर कसा तंज

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विधानसभा में शुक्रवार को गृह विभाग के बजट पर बोलते हुए तेजस्वी यादव पर भी पलटवार किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि, नीतीश कुमार के पास पिछले 20 साल से गृह विभाग है। आज भी इस विभाग समेत सभी विभागों के वे ही प्रमुख हैं। उनके ही दिशा निर्देश पर पूरी सरकार काम कर रही है। इसको लेकर किसी को किसी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ दायित्व बदला है, मैं वित्त मंत्री से गृह मंत्री बन गया, लेकिन सभी के नेता नीतीश कुमार ही हैं। सरकार का अन्तिम फैसला नीतीश कुमार ही लेते हैं।