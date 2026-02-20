20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

पटना

फरवरी में अब तक 35 रेप, बिहार में बच्चियों के लिए सांस लेना मुहाल, सदन में सरकार पर बरसीं राबड़ी देवी

Bihar News: बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी ने कानून-व्यवस्था पर नीतीश सरकार को घेरा। फरवरी में 35 रेप की घटनाओं का दावा करते हुए पूछा की क्या बिहार में बच्चियों का सांस लेना मुहाल है? वहीं, तेजस्वी यादव ने सदन के बाहर कहा कि नीतीश कुमार कमजोर हुए, पहली बार गृह विभाग BJP को सौंपा।

4 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Feb 20, 2026

bihar politics, rabri devi, bihar news, rabri devi rjd

बिहार की पूर्व सीएम और राजद नेता राबड़ी देवी

Bihar News: बिहार विधान मंडल के बजट सत्र का 14वां दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर तीखा हमला बोला। राबड़ी देवी ने दावा किया कि अकेले फरवरी के पहले 19 दिनों में बिहार के अलग-अलग जिलों में लड़कियों और महिलाओं के साथ रेप की 35 से ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। उन्होंने सरकार से सीधा सवाल किया कि "क्या बिहार की बेटियों के लिए सांस लेना भी मुहाल कर दिया जाएगा?"

हर दूसरे दिन हो रही दरिंदगी - राबड़ी देवी

विधान परिषद में राबड़ी देवी ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिए महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, "बिहार के किसी भी जिले में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। छोटी-छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी जा रही है। फरवरी महीने में ही 35 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। सरकार इसे रोकने के लिए क्या कर रही है? क्या प्रशासन केवल मुकदर्शक बना रहेगा?"

जब सभापति ने बीच-बचाव करते हुए कहा कि सरकार कार्रवाई करती ही है, तो राबड़ी देवी ने पलटवार करते हुए कहा कि कार्रवाई जमीन पर नहीं दिख रही, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं।

सुनील सिंह का आरोप- शरीफों को पकड़ने में व्यस्त है पुलिस

आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने सदन में अपराध की एक विस्तृत सूची लहराते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन का ध्यान अपराधियों को पकड़ने के बजाय विपक्ष के नेताओं और शरीफ लोगों को परेशान करने में है। उन्होंने कहा, "सरकार की प्राथमिकता अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजना नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में सांसद और शरीफ लोगों की गर्दन पकड़कर उन्हें थाने पहुंचाना है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और प्रशासन विफल है।"

तेजस्वी यादव का नीतीश पर प्रहार

सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के सामने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 10 बार शपथ लेने वाले नीतीश कुमार ने पहली बार गृह विभाग भाजपा को सौंप दिया है। बिहार में अपराधी बेकाबू हैं क्योंकि उन्हें सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। सरकार अपराधियों को अतिथि की तरह पाल रही है।"

सोशल मीडिया पर राजद का हमला

इससे पहले 19 फरवरी को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर 14 आपराधिक घटनाओं की सूची जारी कर सरकार को घेरा। पोस्ट में लिखा, "जिंदा ही तो हो, कोई मुर्दा तो नहीं! कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी ही तो है, कोई अर्थी तो नहीं! बेपरवाह भाजपा नीतीश सरकार और लचर कानून व्यवस्था का हाल! बिहार की बच्चियों के लिए एक एक साँस है मुहाल!!"

राजद ने शेयर की वारदातों की लिस्ट

  1. चार वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म, आरोपित गिरफ्तार - बिहटा !
  2. छह वर्षीय बच्ची से नाबालिग ने किया दुष्कर्म - किशनगंज !
  3. बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या, बवाल - दरभंगा !
  4. लॉज की महिला मैनेजर से रेप की कोशिश; बचाने गए पति को पीटा- पटना सिटी!
  5. डोरीगंज में नाबालिग से किया सामूहिक दुष्कर्म- सारण !
  6. दुष्कर्म व हत्या मामले में पीड़िता की मां न्याय के लिए भटक रही- भागलपुर !
  7. लखीसराय में फूल तोड़ने निकली आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म- लखीसराय !
  8. यूपी की डांसर के साथ भोजपुर में सामूहिक दुष्कर्म - भोजपुर !
  9. स्कूल जाते समय आठ साल की बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म किया- शेखपुरा !
  10. डेढ़ साल की बच्ची से दुष्कर्म, प्राइवेट पार्ट में डाला रॉड; हालत गंभीर - सहरसा!
  11. नवादा में दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या - नवादा !
  12. तारापुर में मासूम भांजी के साथ दुष्कर्म, हुआ गिरफ्तार - मुंगेर !
  13. जंगल में दो युवकों ने युवती के साथ की दरिंदगी- नवादा!
  14. किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास, चार गिरफ्तार - बेगूसराय !

मंत्री सुनील कुमार ने दिया जवाब

विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सरकार ने आंकड़ों के जरिए अपनी सफाई पेश की। नीतीश सरकार के मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' की नीति कायम है। सुनील कुमार ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी मामलों में स्पीडी ट्रायल चलाकर कड़ी सजा दिलाई जाएगी।

सरकार ने बताया किस मामले में क्या हुई कार्रवाई

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) द्वारा सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर 19 फरवरी 2026 को बिहार की विधि-व्यवस्था को लेकर उठाए गए सवालों पर सरकार ने विस्तृत जवाब जारी किया है। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आरजेडी द्वारा गिनाए गए लगभग सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है।

  1. बिहटा (पटना): 04 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त गुड्डू कुमार उर्फ मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है।
  2. किशनगंज: 06 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी विधि विरुद्ध बालक मो. सहाय बाल को निरुद्ध कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है।
  3. दरभंगा: नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या कांड के मुख्य अभियुक्त विकास महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
  4. पटना सिटी: लॉज मैनेजर से रेप की कोशिश मामले में पुलिस जांच कर रही है।
  5. डोरीगंज (सारण): नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी बालक आकाश कुमार को निरुद्ध कर बाल सुधार गृह भेजा गया है।
  6. भागलपुर: दुष्कर्म व हत्या मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पुलिस मामले की समीक्षा और जांच कर रही है।
  7. लखीसराय: महाशिवरात्रि के दिन फूल तोड़ने गई आठ वर्षीय बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले अभियुक्त गोपाल मिश्रा को गिरफ्तार किया जा चुका है।
  8. भोजपुर: डांसर के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के मामले के तीनों अभियुक्तों, जितेन्द्र कुमार यादव, अशोक कुमार यादव और लक्ष्मण यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है।
  9. शेखपुरा: स्कूल जाते समय 8 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले अभियुक्त मो. इंजमामुल हक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
  10. सहरसा: डेढ़ साल की बच्ची के प्राइवेट पार्ट में रॉड डालने जैसे बर्बर कांड के अभियुक्त राज कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है।
  11. नवादा: महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या के अभियुक्त विनीत यादव और रामस्वरूप राजवंशी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एक नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है।
  12. तारापुर (मुंगेर): मासूम भांजी के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सचिन उर्फ ढोलन कुमार को गिरफ्तार किया गया है।
  13. नवादा: जंगल में युवती के साथ दरिंदगी के मामले में अभियुक्त सौरभ कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

बिहार के 42 विधायकों को हाई कोर्ट ने क्यों भेजा नोटिस? क्या स्पीकर और मंत्रियों को गंवानी पड़ेगी अपनी कुर्सी?
पटना
Bihar News | पटना हाई कोर्ट

