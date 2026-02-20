फरवरी में अब तक 35 रेप, बिहार में बच्चियों के लिए सांस लेना मुहाल, सदन में सरकार पर बरसीं राबड़ी देवी

Bihar News: बिहार विधान मंडल के बजट सत्र का 14वां दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर तीखा हमला बोला। राबड़ी देवी ने दावा किया कि अकेले फरवरी के पहले 19 दिनों में बिहार के अलग-अलग जिलों में लड़कियों और महिलाओं के साथ रेप की 35 से ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। उन्होंने सरकार से सीधा सवाल किया कि "क्या बिहार की बेटियों के लिए सांस लेना भी मुहाल कर दिया जाएगा?"