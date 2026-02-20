बिना पूछे वीडियो बनाया, मोबाइल में मिली महिला टीचरों की 150 फोटो… ANM स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप, DM ने दिए जांच के आदेश

शिकायत करने वाली महिला टीचरों के मुताबिक, घटना लैब में शुरू हुई। उनका आरोप है कि वे लैब में काम कर रही थीं, तभी उन्होंने देखा कि प्रभारी प्रिंसिपल बिना उनकी इजाजत के अपने मोबाइल फोन पर उनका वीडियो बना रहे हैं। जब टीचरों ने एतराज किया और मोबाइल फोन दिखाने को कहा, तो प्रिंसिपल पहले तो हिचकिचाए। जब विवाद बढ़ा, तो दूसरे टीचर और स्टाफ मौके पर इकट्ठा हो गए। दबाव बढ़ने पर, मोबाइल फोन की गैलरी चेक की गई, जिसमें महिला टीचरों की लगभग 100 से 150 फोटो मिलीं, जो कथित तौर पर अलग-अलग एंगल से ली गई थीं। इससे मामला और गरमा गया।