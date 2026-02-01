BPSC TRE-4 का कब आएगा नोटिफिकेशन?, शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत, पढ़िए विशेष शिक्षकों की भर्ती पर क्या बोले मंत्री

BPSC Teacher Vacancy को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने गुरूवार को कहा कि सरकार की ओर से BPSC TRE-4 के तहत 45,000 से ज्यादा शिक्षक-शिक्षिकाओं की बहाली के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेज दी गई है। अब आयोग को परीक्षा की तिथि तय करना है। इसके अलावा दिव्यांग बच्चों के लिए 7,000 से अधिक विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए भी अधियाचना भेजी गई है। मंत्री ने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।