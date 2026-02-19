विदेशी दूल्हा और देसी शादी… चेक गणराज्य के बैलेस्टिक और मिशेल ने बिहार आकर रचाया ब्याह, पटना के गांव में लिए सात फेरे

Bihar News: कहते हैं कि इंसान दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उसकी जड़ें हमेशा अपनी मिट्टी से जुड़ी रहती हैं। कुछ ऐसा ही नजारा बिहार के पटना जिले के अथमलगोला प्रखंड स्थित रूपस गांव में देखने को मिला। यहां सात समंदर पार चेक गणराज्य (Czech Republic) से आई एक बेटी 'मिशेल' ने अपने विदेशी जीवनसाथी 'बैलेस्टिक' के साथ हिंदू रीति-रिवाज और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दोबारा शादी रचाई। हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर और सिर पर लाल जोड़ा सजाए मिशेल जब मंडप में बैठीं, तो पूरा गांव इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संगम का गवाह बना।