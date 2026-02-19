Rajya Sabha Election: बिहार में NDA के पास 202 विधायक, फिर भी 5वीं सीट पर क्यों है सस्पेंस? जानें पूरा गणित

राज्यसभा की 37 सीटों के लिए होंगे चुनाव (Photo-X)
Rajya Sabha Election: बिहार की 5 सीटों समेत देश भर में 37 सीटों के लिए 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की घोषणा होते ही सबकी निगाहें बिहार में NDA और महागठबंधन के MLA की संख्या पर टिक गई हैं। बिहार की ये पांच सीटें इसलिए खास हैं क्योंकि चौथी सीट के लिए गणित लगभग साफ है, लेकिन पांचवीं सीट के लिए मुकाबले की संभावना ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। सत्ताधारी NDA और विपक्षी महागठबंधन दोनों की नजर इस सीट पर है। चर्चा है कि राजद इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतार सकती है।
राज्यसभा चुनाव के नोटिफिकेशन के मुताबिक, नॉमिनेशन प्रक्रिया 26 फरवरी से शुरू होगी। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 5 मार्च है, जबकि उम्मीदवार 9 मार्च तक अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। अगर उम्मीदवारों की संख्या खाली हो रही सीटों से ज्यादा रहती है, तो 16 मार्च को वोटिंग होगी। नहीं तो चुनाव में निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति भी बन सकती है।
243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। अभी NDA के पास कुल 202 विधायक हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 89 MLA, जनता दल (यूनाइटेड) के 85 MLA, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के 19 MLA, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के 5 MLA और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 MLA शामिल हैं।
इसके आधार पर, 164 विधायकों के समर्थन से NDA आसानी से चार सीटें जीत सकता है। चार सीटें जीतने के बाद भी उसके पास 38 वोट बचे हैं, लेकिन अगर मुकाबला होता है, तो पांचवीं सीट जीतने के लिए उसे कम से कम तीन और MLA के सपोर्ट की जरूरत होगी।
विपक्षी खेमे में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की अगुवाई वाला महागठबंधन है। महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक हैं, जिसमें RJD के 25, कांग्रेस के छह और लेफ्ट पार्टियों के MLA शामिल हैं। अगर इसमें असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के पांच MLA और बहुजन समाज पार्टी (BSP) के एक MLA को जोड़ दिया जाए, तो कुल संख्या 41 तक पहुंच सकती है, जो एक सीट जीतने के लिए जरूरी संख्या है। इसका मतलब है कि ओवैसी पांचवीं सीट पर किंगमेकर बन सकते हैं।
RJD प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने संकेत दिया है कि महागठबंधन एक सीट जीतने की कोशिश करेगा। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि यह संख्या कैसे हासिल की जाएगी। विपक्ष की रणनीति इस बात पर निर्भर करेगी कि NDA पांचवीं सीट के लिए उम्मीदवार उतारता है या नहीं।
AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने साफ कहा है कि महागठबंधन के किसी भी उम्मीदवार को समर्थन देना जल्दबाजी होगी। अगर विपक्ष कोई संयुक्त उम्मीदवार उतारता है, तो AIMIM उम्मीदवार पर विचार किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि AIMIM बिना शर्त समर्थन देने को तैयार नहीं दिख रही है।
इस बीच, BSP के प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो ने कहा है कि इस मामले पर पार्टी सुप्रीमो कुमारी मायावती के निर्देशों के आधार पर फैसला लिया जाएगा। महतो ने कहा, "हमारी BSP चीफ जो भी फैसला लेंगी, हम उसे मानेंगे।" इसलिए, पांचवीं सीट के लिए लड़ाई इन छोटी पार्टियों के रुख पर टिकी है।
पिछले कई सालों से राज्यसभा चुनाव अक्सर बिना विपक्ष के होते रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष आपसी सहमति से सीटों का बंटवारा करते थे। हालांकि, इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। एनडीए के भीतर भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान के संकेत मिल रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक, BJP और JD(U) दो-दो सीटों पर दावा कर सकती हैं। इस बीच, LJP(RV), HAM(S), और RLM भी कम से कम एक-एक सीट की मांग कर रहे हैं। RLM चीफ उपेंद्र कुशवाहा पहले से ही राज्यसभा मेंबर हैं और एक और टर्म चाह रहे हैं। HAM(S) के संस्थापक जीतन राम मांझी भी बार-बार अपनी पार्टी के लिए एक सीट की मांग कर चुके हैं।
जिन सदस्यों का टर्म खत्म हो रहा है, उनमें अमरेंद्र धारी सिंह (RJD), प्रेम चंद गुप्ता (RJD), हरिवंश नारायण सिंह (JDU), रामनाथ ठाकुर (JDU), और उपेंद्र कुशवाहा (RLM) शामिल हैं। हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर अपना लगातार दूसरा टर्म पूरा कर रहे हैं। उनके दोबारा नॉमिनेशन की बात चल रही है।
ऐसी भी अटकलें हैं कि BJP कुछ नए चेहरों को राज्यसभा भेज सकती है। पार्टी के भीतर संगठनात्मक संतुलन और जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए नाम तय किए जाएंगे। ऐसी भी चर्चा है कि BJP के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन और भोजपुरी एक्टर पवन सिंह BJP की लिस्ट में हो सकते हैं। हालांकि ये अभी चर्चा है और आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है।
यह साफ है कि चार सीटें NDA को जाती दिख रही हैं। असली मुकाबला पांचवीं सीट के लिए है। अगर विपक्ष एकजुट होता है और उसे AIMIM और BSP का सपोर्ट मिलता है, तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। लेकिन अगर NDA पांचवीं सीट के लिए उम्मीदवार नहीं उतारता है, तो परंपरा के अनुसार एक सीट विपक्ष को मिल सकती है।
