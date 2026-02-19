19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Rajya Sabha Election: बिहार में NDA के पास 202 विधायक, फिर भी 5वीं सीट पर क्यों है सस्पेंस? जानें पूरा गणित

राज्यसभा में बिहार की 5 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होना है। एनडीए के पास 202 विधायकों का भारी बहुमत होने के बावजूद 5वीं सीट पर सस्पेंस बना हुआ है।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Feb 19, 2026

Rajya Sabha elections, 37 Rajya Sabha seats, Election Commission India, March 16 elections, 10 states elections, Upper House elections, Indian Parliament, EC announcement, Vacant Rajya Sabha seats, India,

राज्यसभा की 37 सीटों के लिए होंगे चुनाव (Photo-X)

Rajya Sabha Election: बिहार की 5 सीटों समेत देश भर में 37 सीटों के लिए 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की घोषणा होते ही सबकी निगाहें बिहार में NDA और महागठबंधन के MLA की संख्या पर टिक गई हैं। बिहार की ये पांच सीटें इसलिए खास हैं क्योंकि चौथी सीट के लिए गणित लगभग साफ है, लेकिन पांचवीं सीट के लिए मुकाबले की संभावना ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। सत्ताधारी NDA और विपक्षी महागठबंधन दोनों की नजर इस सीट पर है। चर्चा है कि राजद इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतार सकती है।

चुनाव प्रक्रिया कब शुरू होगी?

राज्यसभा चुनाव के नोटिफिकेशन के मुताबिक, नॉमिनेशन प्रक्रिया 26 फरवरी से शुरू होगी। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 5 मार्च है, जबकि उम्मीदवार 9 मार्च तक अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। अगर उम्मीदवारों की संख्या खाली हो रही सीटों से ज्यादा रहती है, तो 16 मार्च को वोटिंग होगी। नहीं तो चुनाव में निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति भी बन सकती है।

NDA के जीत का गणित

243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। अभी NDA के पास कुल 202 विधायक हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 89 MLA, जनता दल (यूनाइटेड) के 85 MLA, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के 19 MLA, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के 5 MLA और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 MLA शामिल हैं।

इसके आधार पर, 164 विधायकों के समर्थन से NDA आसानी से चार सीटें जीत सकता है। चार सीटें जीतने के बाद भी उसके पास 38 वोट बचे हैं, लेकिन अगर मुकाबला होता है, तो पांचवीं सीट जीतने के लिए उसे कम से कम तीन और MLA के सपोर्ट की जरूरत होगी।

महागठबंधन कैसे साधेगा नंबर?

विपक्षी खेमे में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की अगुवाई वाला महागठबंधन है। महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक हैं, जिसमें RJD के 25, कांग्रेस के छह और लेफ्ट पार्टियों के MLA शामिल हैं। अगर इसमें असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के पांच MLA और बहुजन समाज पार्टी (BSP) के एक MLA को जोड़ दिया जाए, तो कुल संख्या 41 तक पहुंच सकती है, जो एक सीट जीतने के लिए जरूरी संख्या है। इसका मतलब है कि ओवैसी पांचवीं सीट पर किंगमेकर बन सकते हैं।

RJD प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने संकेत दिया है कि महागठबंधन एक सीट जीतने की कोशिश करेगा। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि यह संख्या कैसे हासिल की जाएगी। विपक्ष की रणनीति इस बात पर निर्भर करेगी कि NDA पांचवीं सीट के लिए उम्मीदवार उतारता है या नहीं।

AIMIM और BSP की भूमिका

AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने साफ कहा है कि महागठबंधन के किसी भी उम्मीदवार को समर्थन देना जल्दबाजी होगी। अगर विपक्ष कोई संयुक्त उम्मीदवार उतारता है, तो AIMIM उम्मीदवार पर विचार किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि AIMIM बिना शर्त समर्थन देने को तैयार नहीं दिख रही है।

इस बीच, BSP के प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो ने कहा है कि इस मामले पर पार्टी सुप्रीमो कुमारी मायावती के निर्देशों के आधार पर फैसला लिया जाएगा। महतो ने कहा, "हमारी BSP चीफ जो भी फैसला लेंगी, हम उसे मानेंगे।" इसलिए, पांचवीं सीट के लिए लड़ाई इन छोटी पार्टियों के रुख पर टिकी है।

क्या होगा निर्विरोध चुनाव?

पिछले कई सालों से राज्यसभा चुनाव अक्सर बिना विपक्ष के होते रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष आपसी सहमति से सीटों का बंटवारा करते थे। हालांकि, इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। एनडीए के भीतर भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान के संकेत मिल रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, BJP और JD(U) दो-दो सीटों पर दावा कर सकती हैं। इस बीच, LJP(RV), HAM(S), और RLM भी कम से कम एक-एक सीट की मांग कर रहे हैं। RLM चीफ उपेंद्र कुशवाहा पहले से ही राज्यसभा मेंबर हैं और एक और टर्म चाह रहे हैं। HAM(S) के संस्थापक जीतन राम मांझी भी बार-बार अपनी पार्टी के लिए एक सीट की मांग कर चुके हैं।

किसकी सीटें खाली हो रही हैं?

जिन सदस्यों का टर्म खत्म हो रहा है, उनमें अमरेंद्र धारी सिंह (RJD), प्रेम चंद गुप्ता (RJD), हरिवंश नारायण सिंह (JDU), रामनाथ ठाकुर (JDU), और उपेंद्र कुशवाहा (RLM) शामिल हैं। हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर अपना लगातार दूसरा टर्म पूरा कर रहे हैं। उनके दोबारा नॉमिनेशन की बात चल रही है।

क्या नए चेहरे शामिल होंगे?

ऐसी भी अटकलें हैं कि BJP कुछ नए चेहरों को राज्यसभा भेज सकती है। पार्टी के भीतर संगठनात्मक संतुलन और जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए नाम तय किए जाएंगे। ऐसी भी चर्चा है कि BJP के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन और भोजपुरी एक्टर पवन सिंह BJP की लिस्ट में हो सकते हैं। हालांकि ये अभी चर्चा है और आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है।

पांचवी सीट पर किंगमेकर कौन?

यह साफ है कि चार सीटें NDA को जाती दिख रही हैं। असली मुकाबला पांचवीं सीट के लिए है। अगर विपक्ष एकजुट होता है और उसे AIMIM और BSP का सपोर्ट मिलता है, तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। लेकिन अगर NDA पांचवीं सीट के लिए उम्मीदवार नहीं उतारता है, तो परंपरा के अनुसार एक सीट विपक्ष को मिल सकती है।

ये भी पढ़ें

क्या NEET छात्रा केस की जांच रोकने की हो रही साजिश? परिवार को किसने दी जान से मारने की धमकी? सुरक्षा के बीच FSL ने खंगाला किचन
पटना
NEET Student Rape-Death Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

19 Feb 2026 12:00 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Rajya Sabha Election: बिहार में NDA के पास 202 विधायक, फिर भी 5वीं सीट पर क्यों है सस्पेंस? जानें पूरा गणित

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

ओवैसी की पार्टी ने बिगाड़ा तेजस्वी का गणित? प्रदेश अध्यक्ष ने बताया राज्यसभा में AIMIM किसे देगी समर्थन

rajya sabha election, AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान
पटना

PUSU अध्यक्ष पद के लिए ABVP और छात्र JDU आमने-सामने, चुनावी मैदान में उतरे 100 से अधिक प्रत्याशी

pusu election 2026
पटना

क्या NEET छात्रा केस की जांच रोकने की हो रही साजिश? परिवार को किसने दी धमकी? FSL ने खंगाला किचन

NEET Student Rape-Death Case
पटना

गैंगरेप के बाद खंती से सिर फोड़ा, फिर साड़ी से गला घोंटकर हत्या, नवादा में महिला के साथ हैवानियत

Rape
पटना

मुंबई-राजस्थान-गुजरात से बिहार जाने वालों के लिए बड़ी राहत, रेलवे ने चलाईं कई स्पेशल ट्रेनें

Holi Special Trains: होली में घर जाना हुआ आसान, पटना तक चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें पूरा शेड्यूल...
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.