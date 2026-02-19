Rajya Sabha Election: बिहार में NDA के पास 202 विधायक, फिर भी 5वीं सीट पर क्यों है सस्पेंस? जानें पूरा गणित

Rajya Sabha Election: बिहार की 5 सीटों समेत देश भर में 37 सीटों के लिए 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की घोषणा होते ही सबकी निगाहें बिहार में NDA और महागठबंधन के MLA की संख्या पर टिक गई हैं। बिहार की ये पांच सीटें इसलिए खास हैं क्योंकि चौथी सीट के लिए गणित लगभग साफ है, लेकिन पांचवीं सीट के लिए मुकाबले की संभावना ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। सत्ताधारी NDA और विपक्षी महागठबंधन दोनों की नजर इस सीट पर है। चर्चा है कि राजद इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतार सकती है।