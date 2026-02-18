राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव की तारीख ऐलान, EC ने बताई तारीख

चुनाव आयोग ने बुधवार को राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। मतदान 16 मार्च को होगा और उसी शाम मतगणना की जाएगी। इस बार जिन प्रमुख नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें शरद पवार, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, टीएमसी नेता साकेत गोखले और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह शामिल हैं।