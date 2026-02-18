10 मिनट लेट होने पर नहीं मिली एग्जाम में एंट्री, पटना में मैट्रिक की छात्रा ने चलती ट्रेन से लगाई छलांग

पुलिस ने केस दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। कोमल की मौत की खबर सामने आने के बाद से उसके परिवार का रो-रोकर बूरा हाल हो गया है। इसके साथ ही कोमल के गांव के लोग भी इस घटना से सदमे में है। बता दें कि बिहार में फिलहाल 10वीं बोर्ड की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। करीब 15.12 लाख छात्र-छात्राएं इस परीक्षा में शामिल हो रहे है। इन परीक्षाओं का आयोजन दो पालियों में किया जा रहा है। पहली पाली 9:30 बजे से हैं, जिसमें 9 बजे तक परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है और दूसरी पाली 2 बजे से है जिसमें 1:30 बजे तक छात्र परीक्षा केंद्रों में प्रवेश कर सकते है। एक मिनट की देरी होने पर भी परीक्षा केंद्रों में छात्रों को एंट्री नहीं मिल रही है।