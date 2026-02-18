18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

10 मिनट लेट होने पर नहीं मिली एग्जाम में एंट्री, पटना में मैट्रिक की छात्रा ने चलती ट्रेन से लगाई छलांग

पटना में 10वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान सेंटर में प्रवेश नहीं मिलने पर एक छात्रा ने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली। छात्रा की पहचान मसौढ़ी थाना क्षेत्र के खरजमा गांव निवासी कोमल कुमारी के रूप में हुई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Feb 18, 2026

crime

10 की छात्रा ने की आत्महत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बिहार के पटना से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां 10 वीं की परीक्षा नहीं दे पाने के चलते एक छात्रा ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। मामला जिले के मसौढ़ी थाना क्षेत्र के खरजमा गांव का बताया जा रहा है। मृतक छात्रा की पहचान कोमल कुमारी के रूप में हुई है। पुलिस निर्धारित समय से सिर्फ 10 मिनट लेट एग्जाम सेंटर पहुंची थी लेकिन उसे एंट्री नहीं मिली जिसके बाद उसने चलती ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे दी।

9 बजे का था टाइम, 9:10 पर पहुंची कोमल

कोमल का एग्जाम सेंटर धनरूआ के बरनी हाईस्कूल परीक्षा केंद्र में आया था। कोमल सोमवार को ही परीक्षा देने अपने रिश्ते के यहां महाराजचक चली गई थी। रिश्तेदार का घर उसके एग्जाम सेंटर से 6 किलोमीटर की दूरी पर था। सुबह 9 बजे तक कोमल को एग्जाम सेंटर पहुंचना था लेकिन उसे 10 मिनट की देरी हो गई और वह 9:10 पर सेंटर पहुंची। यहां जाने पर उसे सेंटर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इसके बाद कोमल ने काफी विनती की लेकिन इसके बावजूद उसे प्रवेश करने नहीं दिया गया। बहुत मिन्नतें करने के बाद कोमल सेंटर से लौट आई।

चलती ट्रेन से कूदी कोमल

कोमल अपने घर पहुंचने के बाद एग्जाम छूट जाने की बात से तनाव में आ गई थी। परिजनों के मुताबिक कोमल कपड़े बदलकर घर से बाहर चली गई थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोमल घर से निकल कर नदौल गई और वहां से ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन जब आगे बढ़ी तो तरेगना और मसौढ़ी कोर्ट के बीच कोमल ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और कोमल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कोमल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके परिवार को हादसे की सूचना दी गई।

कोमल के परिवार का रो-रोकर बूरा हाल

पुलिस ने केस दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। कोमल की मौत की खबर सामने आने के बाद से उसके परिवार का रो-रोकर बूरा हाल हो गया है। इसके साथ ही कोमल के गांव के लोग भी इस घटना से सदमे में है। बता दें कि बिहार में फिलहाल 10वीं बोर्ड की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। करीब 15.12 लाख छात्र-छात्राएं इस परीक्षा में शामिल हो रहे है। इन परीक्षाओं का आयोजन दो पालियों में किया जा रहा है। पहली पाली 9:30 बजे से हैं, जिसमें 9 बजे तक परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है और दूसरी पाली 2 बजे से है जिसमें 1:30 बजे तक छात्र परीक्षा केंद्रों में प्रवेश कर सकते है। एक मिनट की देरी होने पर भी परीक्षा केंद्रों में छात्रों को एंट्री नहीं मिल रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Feb 2026 11:34 am

Hindi News / National News / 10 मिनट लेट होने पर नहीं मिली एग्जाम में एंट्री, पटना में मैट्रिक की छात्रा ने चलती ट्रेन से लगाई छलांग

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 LIVE
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

गोविंदा को लेकर सुनीता आहूजा का बड़ा खुलासा, बोली- अगर सुधर जाए तो…

गोविंदा को लेकर सुनीता आहूजा का बड़ा खुलासा, बोली- अगर सुधर जाए तो...
बॉलीवुड

Naxal Dump Seized: घने जंगलों में छिपाया गया डंप बरामद, 38वीं वाहिनी आईटीबीपी को बड़ी सफलता

नक्सली डंप बरामद (photo source- Patrika)
नारायणपुर

बोर्ड परीक्षा के साथ अब मूल्यांकन की तैयारी, 30 नहीं शिक्षकों को हर दिन जांचनी होंगी 60 कॉपियां

mp board exam 2026
ग्वालियर

बिहार में राज्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत दस्तावेज़ बंगाल में क्यों अस्वीकार किए जा रहे

कोलकाता

किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 66 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियांपरिवार परिशिष्ट (11 फरवरी ) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 66 में भेजी गई कहानियों में शानवी निलडिया , अनुष्री सिंह और विधि सिन्हा क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता रहे। इनके साथ सराहनीय कहानियां भी दी जा रही हैं।

किड्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.