सहपाठी ने चप्पलों से की पीटाई, 10 वीं के छात्र ने स्कूल के हॉस्टल से कूद कर दी जान

कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां कक्षा 10 के एक छात्र ने स्कूल हॉस्टल की तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी। यह घटना सोमवार सुबह करीब 7:15 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में स्कूल प्रशासन के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृत छात्र की पहचान कोटरेश के रूप में हुई है, जो डीवीएस आवासीय विद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। पुलिस के अनुसार, छात्र ने हॉस्टल की तीसरी मंजिल से छलांग लगाई। सीसीटीवी फुटेज में वह रेलिंग के पास टहलते हुए नजर आता है, कुछ देर रुकता है और फिर नीचे कूद जाता है। वीडियो में यह भी देखा गया कि वह घटना से पहले कई बार गलियारे में चहलकदमी कर रहा था और मानसिक तनाव में दिखाई दे रहा था। प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिला है कि छात्र पिछले कुछ समय से दबाव में था।