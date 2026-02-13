होटल के कमरे में थे प्रेमी और प्रेमिका, दोनों के बीच हुई लड़ाई तो चौथी मंजिल से कूदी लड़की

इस घटना का एक वीडियो में सामने आया है जिसमें लड़की होटल के कमरे से कूदती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो में लड़की कमरे की खिड़की पर बैठी हुई दिख रही है। लड़की कई देर तक खिड़की पर बैठी रहती है और नीचे की तरफ देखती रहती है। लड़की को खिड़की पर बैठा देख नीचे सड़क पर भारी भीड़ जमा हो जाती है। लोग सड़क पर रुक कर लड़की को पीछे हटने के लिए बोलते है लेकिन इतने में ही लड़की नीचे कूद जाती है। वीडियो के आखिर में लोग लड़की को सड़क से उठा कर अस्पताल ले जाते हुए दिखाई दे रहे है।