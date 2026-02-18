दुनिया के सबसे बड़े AI समिट में बिल गेट्स के नाम पर सस्पेंस, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी नहीं दिया जवाब

एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को भारत में एआई के भविष्य के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इसमें वैश्विक टेक कंपनियों के प्रतिनिधि, नीति-निर्माता और स्टार्टअप जगत के दिग्गज भाग लेने वाले हैं। ऐसे में बिल गेट्स की उपस्थिति या अनुपस्थिति सम्मेलन की चर्चा को नई दिशा दे सकती है। फिलहाल सभी की निगाहें आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं। जब तक साफ बयान सामने नहीं आता, तब तक समिट 2026 में बिल गेट्स की भागीदारी को लेकर सस्पेंस बरकरार रहेगा।