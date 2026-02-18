18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

दुनिया के सबसे बड़े AI समिट में बिल गेट्स के नाम पर सस्पेंस, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी नहीं दिया जवाब

Bill Gates in India AI Impact Summit 2026: नई दिल्ली में आयोजित होने वाली एआई समिट 2026 में बिल गेट्स के नाम पर अब भी काफी सस्पेंस बना हुआ है। चलिए जानते हैं इस मामले को लेकर क्या जानकारी अब सामने आई है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Himanshu Soni

Feb 18, 2026

Bill Gates in India AI Impact Summit 2026

Bill Gates in India AI Impact Summit 2026 (सोर्स- एक्स)

Bill Gates in India AI Impact Summit 2026: क्या माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में शिरकत करेंगे या नहीं? मंगलवार को आई अलग-अलग खबरों ने इस सवाल को और पेचीदा बना दिया है। एक ओर सरकारी सूत्रों ने उनके सम्मेलन में शामिल न होने की बात कही, तो दूसरी ओर गेट्स फाउंडेशन की तरफ से दावा किया गया कि वे तय कार्यक्रम के अनुसार मंच पर उपस्थित रहेंगे।

बिल गेट्स के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा (Bill Gates in India AI Impact Summit 2026)

नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहे इस हाई-प्रोफाइल एआई सम्मेलन को लेकर तकनीकी जगत में पहले से ही काफी उत्साह था। सम्मेलन की आधिकारिक वेबसाइट पर वक्ताओं की सूची में पहले बिल गेट्स का नाम प्रमुख रूप से दर्ज था। कार्यक्रम के शेड्यूल के मुताबिक उन्हें 19 फरवरी को पूर्वाह्न सत्र में संबोधन देना था। लेकिन मंगलवार को वेबसाइट से उनका नाम अचानक हट जाने के बाद चर्चाओं का दौर तेज हो गया।

सरकारी सूत्र बनाम फाउंडेशन का बयान (Bill Gates in India AI Impact Summit 2026)

मंगलवार सुबह सामने आई खबरों में कहा गया कि गेट्स इस शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। हालांकि इस फैसले के पीछे कोई आधिकारिक कारण सार्वजनिक नहीं किया गया। वहीं गेट्स फाउंडेशन के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि बिल गेट्स निर्धारित समय पर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस विरोधाभास ने स्थिति को और उलझा दिया।

सम्मेलन का नेतृत्व कर रहे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से जब इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कोई पुष्टि या खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसी भी वक्ता की भागीदारी व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है और इस पर टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है।

एपस्टीन दस्तावेजों से जुड़ी चर्चा

सूत्रों के हवाले से यह भी चर्चा रही कि हाल में सार्वजनिक हुए दस्तावेजों में Jeffrey Epstein से जुड़ी फाइलों का संदर्भ सामने आया है, जिनमें गेट्स का नाम भी उल्लेखित बताया गया। हालांकि इन दस्तावेजों में उनके खिलाफ किसी भी प्रकार के आपराधिक आरोप का उल्लेख नहीं है। गेट्स के प्रतिनिधियों ने इन दावों को निराधार और असंगत करार दिया है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि सम्मेलन के प्रमुख प्रतिभागियों की सूची काफी पहले तैयार कर ली गई थी, जबकि संबंधित दस्तावेज हाल के हफ्तों में चर्चा में आए हैं। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि नाम हटाने का कारण यही है या कोई अन्य प्रशासनिक वजह।

पहले भी आखिरी समय पर बदले कार्यक्रम

गौरतलब है कि हाल के दिनों में तकनीकी जगत के कई बड़े नाम विभिन्न कारणों से अंतरराष्ट्रीय आयोजनों से अंतिम समय में अलग होते रहे हैं। इसी संदर्भ में मंत्री वैष्णव ने एनवीडिया के सीईओ के अंतिम समय में सम्मेलन से हटने का उदाहरण भी दिया।

एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को भारत में एआई के भविष्य के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इसमें वैश्विक टेक कंपनियों के प्रतिनिधि, नीति-निर्माता और स्टार्टअप जगत के दिग्गज भाग लेने वाले हैं। ऐसे में बिल गेट्स की उपस्थिति या अनुपस्थिति सम्मेलन की चर्चा को नई दिशा दे सकती है। फिलहाल सभी की निगाहें आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं। जब तक साफ बयान सामने नहीं आता, तब तक समिट 2026 में बिल गेट्स की भागीदारी को लेकर सस्पेंस बरकरार रहेगा।

ये भी पढ़ें

भारत में खाना बनाना अब आसान, Gen Z ने रसाई तक पहुंचाया AI, सिर्फ आवाज से चलेगा स्मार्ट चम्मच
टेक्नोलॉजी
Impact India AI Summit 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

18 Feb 2026 11:54 am

Published on:

18 Feb 2026 11:53 am

Hindi News / Technology / दुनिया के सबसे बड़े AI समिट में बिल गेट्स के नाम पर सस्पेंस, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी नहीं दिया जवाब

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 LIVE
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

450 से कम रूपए में कौनसा रिचार्ज है सबसे ‘पावरफुल’? Jio, Airtel या Vi चुनने से पहले जानिए Best Prepaid Plan

Best Recharge Under 450
टेक्नोलॉजी

पुश अप करता है ये रोबोट, जहां इंसान नहीं जा सकता वहां जाएगा ‘स्काउट’, बचा सकेगा कई जानें

Robot in AI Impact Summit 2026
टेक्नोलॉजी

Apple Event 2026: iPhone 17e से लेकर AI चिप वाली MacBook तक देखने को मिल सकता है, क्या है इस बार Apple की अगली धूम?

Apple Event 2026
टेक्नोलॉजी

Train चार्ट बनने के बाद भी मिलेगा रिफंड! 90% यात्रियों को नहीं पता IRCTC Train Refund Rules, जान लें पूरा प्रोसेस

railway ticket refund process
टेक्नोलॉजी

भारत में खाना बनाना अब आसान, Gen Z ने रसाई तक पहुंचाया AI, सिर्फ आवाज से चलेगा स्मार्ट चम्मच

Impact India AI Summit 2026
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.