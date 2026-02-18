दुनिया के सबसे बड़े AI समिट में बिल गेट्स के नाम पर सस्पेंस, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी नहीं दिया जवाब

Bill Gates in India AI Impact Summit 2026 (सोर्स- एक्स)
Bill Gates in India AI Impact Summit 2026: क्या माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में शिरकत करेंगे या नहीं? मंगलवार को आई अलग-अलग खबरों ने इस सवाल को और पेचीदा बना दिया है। एक ओर सरकारी सूत्रों ने उनके सम्मेलन में शामिल न होने की बात कही, तो दूसरी ओर गेट्स फाउंडेशन की तरफ से दावा किया गया कि वे तय कार्यक्रम के अनुसार मंच पर उपस्थित रहेंगे।
नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहे इस हाई-प्रोफाइल एआई सम्मेलन को लेकर तकनीकी जगत में पहले से ही काफी उत्साह था। सम्मेलन की आधिकारिक वेबसाइट पर वक्ताओं की सूची में पहले बिल गेट्स का नाम प्रमुख रूप से दर्ज था। कार्यक्रम के शेड्यूल के मुताबिक उन्हें 19 फरवरी को पूर्वाह्न सत्र में संबोधन देना था। लेकिन मंगलवार को वेबसाइट से उनका नाम अचानक हट जाने के बाद चर्चाओं का दौर तेज हो गया।
मंगलवार सुबह सामने आई खबरों में कहा गया कि गेट्स इस शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। हालांकि इस फैसले के पीछे कोई आधिकारिक कारण सार्वजनिक नहीं किया गया। वहीं गेट्स फाउंडेशन के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि बिल गेट्स निर्धारित समय पर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस विरोधाभास ने स्थिति को और उलझा दिया।
सम्मेलन का नेतृत्व कर रहे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से जब इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कोई पुष्टि या खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसी भी वक्ता की भागीदारी व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है और इस पर टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है।
सूत्रों के हवाले से यह भी चर्चा रही कि हाल में सार्वजनिक हुए दस्तावेजों में Jeffrey Epstein से जुड़ी फाइलों का संदर्भ सामने आया है, जिनमें गेट्स का नाम भी उल्लेखित बताया गया। हालांकि इन दस्तावेजों में उनके खिलाफ किसी भी प्रकार के आपराधिक आरोप का उल्लेख नहीं है। गेट्स के प्रतिनिधियों ने इन दावों को निराधार और असंगत करार दिया है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि सम्मेलन के प्रमुख प्रतिभागियों की सूची काफी पहले तैयार कर ली गई थी, जबकि संबंधित दस्तावेज हाल के हफ्तों में चर्चा में आए हैं। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि नाम हटाने का कारण यही है या कोई अन्य प्रशासनिक वजह।
गौरतलब है कि हाल के दिनों में तकनीकी जगत के कई बड़े नाम विभिन्न कारणों से अंतरराष्ट्रीय आयोजनों से अंतिम समय में अलग होते रहे हैं। इसी संदर्भ में मंत्री वैष्णव ने एनवीडिया के सीईओ के अंतिम समय में सम्मेलन से हटने का उदाहरण भी दिया।
एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को भारत में एआई के भविष्य के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इसमें वैश्विक टेक कंपनियों के प्रतिनिधि, नीति-निर्माता और स्टार्टअप जगत के दिग्गज भाग लेने वाले हैं। ऐसे में बिल गेट्स की उपस्थिति या अनुपस्थिति सम्मेलन की चर्चा को नई दिशा दे सकती है। फिलहाल सभी की निगाहें आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं। जब तक साफ बयान सामने नहीं आता, तब तक समिट 2026 में बिल गेट्स की भागीदारी को लेकर सस्पेंस बरकरार रहेगा।
