अजित पवार की मौत पर भतीजे रोहित का बड़ा दावा, कहा – “विमान में…”

रोहित ने विमान के इंजन पर भी सवाल उठाए हैं। रोहित ने आरोप लगाया कि विमान का इंजन पहले ही खराब हो चुका था। अजित पवार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री थे और उन्हें Z लेवल सिक्योरिटी मिली हुई थी और इसके बावजूद विमान यात्रा से पहले उनकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया। रोहित ने यह भी कहा कि उन्होंने जिस समय विमान ने मुंबई से उड़ान भरी, उस समय मौसम अनुकूल नहीं था। साथ ही बारामती में लैंडिंग के दौरान दृश्यता भी काफी कम थी। रोहित के अनुसार इस स्थिति में न तो उड़ान की अनुमति दी जानी चाहिए थी और न ही बारामती में लैंडिंग करने की कोशिश करनी चाहिए थी।