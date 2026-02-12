12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अजित पवार विमान हादसे की जांच में नया मोड़? DGCA और AAIB की टीम फिर पहुंची बारामती

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार की विमान हादसे में हुई मौत की जांच के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। ऐसे में DGCA और AAIB की टीम फिर बारामती पहुंची है।

2 min read
Google source verification

पुणे

image

Tanay Mishra

Feb 12, 2026

Ajit Pawar's plane crash

Ajit Pawar's plane crash

महाराष्ट्र (Maharashtra) के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार (Ajit Pawar) की 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में विमान हादसे में मौत हो गई। लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हो गया जिसमें अजित पवार समेत 5 लोग मारे गए। विमान हादसे के कारणों की जांच जारी है। इस मामले में अजित के भतीजे रोहित पवार (Rohit Pawar) ने बड़ा बयान देते हुए विमान हादसे के पीछे साजिश होने की आशंका भी जताई है। गौरतलब है कि रोहित, शहद पवार (Sharad Pawar) के चचेरे पोते हैं और कर्जत-जामखेड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और एनसीपी (शरद पवार गुट) से जुड़े हुए हैं। अब अजित पवार विमान हादसे की जांच में नया मोड़ आ गया है।

DGCA और AAIB की टीम फिर पहुंची बारामती

मामले की जांच के लिए DGCA और AAIB की एक टीम बुधवार को फिर बारामती पहुंची है जिससे मामले की हर पहलू से जांच की जा सके। DGCA और AAIB की टीम ने इस दौरान कैमरा फीड्स चेक करने के साथ ही बारामती एयरस्ट्रिप के बारे में जानकारी भी इकट्ठा की। टीम ने विमान हादसे से जुड़ी और ज़रूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए घटनास्थल का भी दौरा किया। जानकारी के अनुसार आने वाले समय में इस तरह के और दौरों की भी संभावना है।

रोहित के आरोप के बाद तेज़ हुई अटकलें

DGCA और AAIB की टीम एक बार फिर बारामती इसलिए गई है क्योंकि रोहित पवार के आरोप से अजित पवार के विमान हादसे के पीछे एक साजिश होने की अटकलें तेज़ हो गई हैं। रोहित ने विमान के पायलट-इन-कमांड और प्लेन को ऑपरेट करने वाली एविएशन कंपनी VSR वेंचर्स पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस हादसे के पीछे साजिश होने की आशंका जताई है। रोहित ने पायलट-इन-कमांड की शराब पीने की आदत और फ्लाइट ड्यूटी के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि क्या VSR को एक और फ्लाइट पूरी करने की जल्दी थी? इसी वजह से उन्होंने हादसे की जांच किसी इंटरनेशनल एजेंसी से कराने की मांग की है।

ये भी पढ़ें

“राहुल गांधी झूठे हैं और भ्रमित करने वाली खबर फैलाते हैं”, बीजेपी नेता का पलटवार
राष्ट्रीय
Giriraj Singh slams Rahul Gandhi
#AjitPawarDeathमें अब तक
Ajit Pawar's plane crash

अजित पवार विमान हादसे की जांच में नया मोड़? DGCA और AAIB की टीम फिर पहुंची बारामती

Ajit Pawar and Rohit Pawar

अजित पवार की मौत पर भतीजे रोहित ने कही बड़ी बात, 10 फरवरी को…

Sharad Pawar Ajit Pawar Pune election

अजित पवार के जाने के बाद सियासी समीकरण बदलेगा या नहीं? PM मोदी पर शरद की सांसद का बयान क्या दे रहे संकेत?

Sharad Pawar meeting with Parth and Jay

महाराष्ट्र में होने वाला है कुछ बड़ा? शरद पवार से मिले अजित पवार के बेटे पार्थ और जय

Sunetra Pawar Oath

अजित पवार के जाने के बाद CM फडणवीस ने सुनेत्रा को दे दी एक और बड़ी जिम्मेदारी, नया नोटिफिकेशन जारी

‘अजित दादा की राख ठंडी भी नहीं हुई’, सुनेत्रा को जल्दबाजी में क्यों बनाया गया डिप्टी CM? सामने आई नई थ्योरी

Sunetra Pawar Oath

Sunetra Pawar Oath: पति की मौत के 3 दिन बाद ही क्यों बनीं डिप्टी सीएम ? जानें ‘पवार प्ले’ का इनसाइड सच

NCP merger news, NCP reunion, Sharad Pawar Ajit Pawar merger,

NCP विलय को लेकर शरद पवार के करीबी खोल दिया एक और बड़ा राज, बोले- अजित दादा कह रहे थे कि…

सुनेत्रा पवार VS सुप्रिया सुले, ज्यादा अमीर कौन? अजित पवार की पत्नी को ननद ने कितने वोटों से हराया था?

NCP merger news, NCP reunion, Sharad Pawar Ajit Pawar merger,

Maharashtra Politics: इस दिन तक दोनों NCP का हो जाएगा विलय! जानें फिर कौन करेगा नेतृत्व

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

12 Feb 2026 01:07 pm

Published on:

12 Feb 2026 12:57 pm

Hindi News / National News / अजित पवार विमान हादसे की जांच में नया मोड़? DGCA और AAIB की टीम फिर पहुंची बारामती

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.