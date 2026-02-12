अजित पवार विमान हादसे की जांच में नया मोड़? DGCA और AAIB की टीम फिर पहुंची बारामती

महाराष्ट्र (Maharashtra) के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार (Ajit Pawar) की 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में विमान हादसे में मौत हो गई। लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हो गया जिसमें अजित पवार समेत 5 लोग मारे गए। विमान हादसे के कारणों की जांच जारी है। इस मामले में अजित के भतीजे रोहित पवार (Rohit Pawar) ने बड़ा बयान देते हुए विमान हादसे के पीछे साजिश होने की आशंका भी जताई है। गौरतलब है कि रोहित, शहद पवार (Sharad Pawar) के चचेरे पोते हैं और कर्जत-जामखेड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और एनसीपी (शरद पवार गुट) से जुड़े हुए हैं। अब अजित पवार विमान हादसे की जांच में नया मोड़ आ गया है।