“राहुल गांधी झूठे हैं और भ्रमित करने वाली खबर फैलाते हैं”, बीजेपी नेता का पलटवार

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने आज, बुधवार, 11 फरवरी को लोकसभा (Lok Sabha) में अपने भाषण के दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश को बेच दिया है। राहुल ने यह भी कहा कि सरकार ने सरेंडर कर दिया है। राहुल ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भी सवाल उठाए और कहा कि इस डील से भारत को नहीं, बल्कि अमेरिका को फायदा होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार पर देश का डेटा अमेरिका को बेचने का भी आरोप लगाया। राहुल के आरोपों को बीजेपी ने बेबुनियाद बताते हुए माफी की मांग की है। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने राहुल पर पलटवार किया है।