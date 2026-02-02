‘अजित दादा की राख ठंडी भी नहीं हुई’, सुनेत्रा को जल्दबाजी में क्यों बनाया गया डिप्टी CM? सामने आई नई थ्योरी

सामना ने लिखा- सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाया जाए या कुछ और यह पूरी तरह से उनका और उनकी पार्टी का फैसला है। पार्टी अजीत पवार की थी, और उन्हीं के नेतृत्व में विधायकों का गुट सरकार में शामिल हुआ था। इसलिए, उनकी मौत के बाद पार्टी के भविष्य और नेतृत्व के बारे में सवाल उठना तय था।