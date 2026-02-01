4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

राष्ट्रीय

महाराष्ट्र में होने वाला है कुछ बड़ा? शरद पवार से मिले अजीत पवार के बेटे पार्थ और जय

क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है? अजीत पवार की मौत के बाद उनके बेटों पार्थ और जय की शरद पवार से मुलाकात ने राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं को फिर से तेज़ कर दिया है।

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 04, 2026

Sharad Pawar meeting with Parth and Jay

महाराष्ट्र (Maharashtra) के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार (Ajit Pawar) की 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में विमान हादसे में मौत हो गई। लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हो गया जिसमें अजित पवार समेत 5 लोग मारे गए। अजित पवार की मौत महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बड़ा झटका है। अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) को उनकी जगह उपमुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन आज महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हुआ है जिससे राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं फिर से तेज़ हो गई हैं।

शरद पवार से मिले अजीत पवार

दिवंगत अजीत पवार के बेटों पार्थ पवार (Parth Pawar) और जय पवार (Jay Pawar) ने आज बारामती में शरद पवार (Sharad Pawar) से मुलाकात की है। सूत्रों के अनुसार तीनों के बीच बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान में बंद कमरे में मीटिंग हुई जो करीब डेढ़ घंटे चली। पार्थ और जय ने अपने पिता के निधन के बाद पहली बार शरद पवार से मुलाकात की, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है।

महाराष्ट्र में होने वाला है कुछ बड़ा?

पार्थ और जय की शरद से मुलाकात के बाद राजनीतिक चर्चाएं एक बार फिर तेज़ हो गई हैं। औपचारिक रूप से इस मुलाकात में अजीत पवार के स्मारक से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाज़ार गर्म है कि पार्थ की नज़र राज्यसभा सीट पर है। उनकी माँ सुनेत्रा की राज्यसभा सीट भी पार्थ को मिल सकती है, लेकिन उनके पास यह सीट सिर्फ 2028 तक है और ऐसे में पार्थ को लंबा राजयसभा कार्यकाल नहीं मिलेगा, जबकि बताया जा रहा है कि पार्थ पूरे 6 साल के लिए राज्यसभा कार्यकाल वाली सीट चाहते हैं। हालांकि अभी तक ये सिर्फ अटकलें है हैं और इन पर किसी तरह की कोई मुहर नहीं लगी है। इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।

महाराष्ट्र में होने वाला है कुछ बड़ा? शरद पवार से मिले अजीत पवार के बेटे पार्थ और जय

Sunetra Pawar Oath

अजित पवार के जाने के बाद CM फडणवीस ने सुनेत्रा को दे दी एक और बड़ी जिम्मेदारी, नया नोटिफिकेशन जारी

‘अजित दादा की राख ठंडी भी नहीं हुई’, सुनेत्रा को जल्दबाजी में क्यों बनाया गया डिप्टी CM? सामने आई नई थ्योरी

Sunetra Pawar Oath

Sunetra Pawar Oath: पति की मौत के 3 दिन बाद ही क्यों बनीं डिप्टी सीएम ? जानें ‘पवार प्ले’ का इनसाइड सच

NCP merger news, NCP reunion, Sharad Pawar Ajit Pawar merger,

NCP विलय को लेकर शरद पवार के करीबी खोल दिया एक और बड़ा राज, बोले- अजित दादा कह रहे थे कि…

सुनेत्रा पवार VS सुप्रिया सुले, ज्यादा अमीर कौन? अजित पवार की पत्नी को ननद ने कितने वोटों से हराया था?

NCP merger news, NCP reunion, Sharad Pawar Ajit Pawar merger,

Maharashtra Politics: इस दिन तक दोनों NCP का हो जाएगा विलय! जानें फिर कौन करेगा नेतृत्व

Rohit Pawar Emotional Post

Ajit Pawar Plane Crash: ‘दादा मुझे आपसे शिकायत…’ अजित पवार की मौत के बाद भतीजे रोहित ने ऐसा क्यों कहा

Ajit Pawar plane crash death, Ajit Pawar death news, NCP leadership crisis, Sunetra Pawar deputy CM,

Ajit Pawar Death: ‘सुनेत्रा पवार के बारे में नहीं लिया गया कोई फैसला’, NCP के कद्दावर नेता के बयान से मची खलबली

Captain Sumit Kapoor, Ajit Pawar plane crash,

Ajit Pawar Death: ‘अगले जन्म में भी उनके जैसा भाई मिले…’ छोटा भाई फूट-फूटकर रोते हुए बोला, मौत से पायलट सुमित कपूर का पूरा परिवार टूटा

शरद पवार

04 Feb 2026 07:28 pm

