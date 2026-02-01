महाराष्ट्र में होने वाला है कुछ बड़ा? शरद पवार से मिले अजीत पवार के बेटे पार्थ और जय

पार्थ और जय की शरद से मुलाकात के बाद राजनीतिक चर्चाएं एक बार फिर तेज़ हो गई हैं। औपचारिक रूप से इस मुलाकात में अजीत पवार के स्मारक से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाज़ार गर्म है कि पार्थ की नज़र राज्यसभा सीट पर है। उनकी माँ सुनेत्रा की राज्यसभा सीट भी पार्थ को मिल सकती है, लेकिन उनके पास यह सीट सिर्फ 2028 तक है और ऐसे में पार्थ को लंबा राजयसभा कार्यकाल नहीं मिलेगा, जबकि बताया जा रहा है कि पार्थ पूरे 6 साल के लिए राज्यसभा कार्यकाल वाली सीट चाहते हैं। हालांकि अभी तक ये सिर्फ अटकलें है हैं और इन पर किसी तरह की कोई मुहर नहीं लगी है। इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।