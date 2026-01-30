Ajit Pawar Death: ‘सुनेत्रा पवार के बारे में नहीं लिया गया कोई फैसला’, NCP के कद्दावर नेता के बयान से मची खलबली

क्या सुनेत्रा पवार संभालेगी NCP की कमान (Photo-IANS)
Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की बुधवार को विमान हादसे में मौत हो गई। इसके बाद एनसीपी की कमान किसके हाथों में होगी, इसको लेकर अटकलें लगाई जाने लग गई है। वहीं अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को लेकर खबरें सामने आई है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और अजित पवार की मौत के बाद खाली हुई बारामती सीट से चुनाव भी लड़ सकती हैं। इसी बीच एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने बयान दिया है, जिसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई।
NCP नेता प्रफुल्ल पटेल ने शुक्रवार को कहा कि अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की संभावित भूमिका पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के कुछ नेताओं ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है और उन्हें बताया गया है कि जल्द ही पार्टी के नए नेता के बारे में फैसला लिया जाएगा.
प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि फिलहाल सुनेत्रा पवार के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। जल्द ही विधायकों की बुलाई जाएगी और जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए फैसला लिया जाएगा।
बता दें कि डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के बाद एनसीपी के कई नेताओं ने राज्यसभा सांसद सुनेत्रा का समर्थन किया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में भी शामिल करने की अपील की है।
एनसीपी के वरिष्ठ नेता नरहरि जिरवाल ने कहा, "कई लोगों ने हमसे कहा कि ' वाहिनी ' को मुख्यधारा में लाया जाना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा कि इस इच्छा को पार्टी नेतृत्व के समक्ष रखा जाएगा और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।
बता दें कि बुधवार सुबह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान हादसे में मौत हो गई। डिप्टी सीएम के साथ विमान में मौजूद चार अन्य लोगों की भी हादसे में मौत हो गई। डिप्टी सीएम अपनी चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे थे।
